EL PARTIT DE BUTARQUE
Un Espanyol amb dues cares s’estavella a Leganés
L’equip de Manolo cau contra el Rayo amb una pèssima primera part. Va millorar després del descans, però el gol de Roberto va ser insuficient.
Raúl Paniagua
Tres dies després d’assaltar El Sadar amb una actuació seriosa i convincent, l’Espanyol va caure contra el Rayo a Leganés (2-1). L’equip perico va patir una mutació increïble en la seva posada en escena a Butarque que el va conduir a la derrota després d’una pésima primera part. No va servir de res la reacció de la segona ni el sisè gol en sis jornades de Roberto, un registre a l’altura d’astres com Lamine, Mbappé i Raphinha. El 9 de 9 que desitjava Manolo González després de batre l’Osasuna va quedar arruïnat a Madrid. El Rayo va castigar l’Espanyol, que tindrà divendres una cita ideal per rescabalar-se davant l’Elx a Cornellà.
Poques vegades s’ha vist una imatge tan decebedora de l’Espanyol com la que es va exhibir ahir a la primera part. Sense intensitat, sense agressivitat, sense clarividència, el bloc blanc-i-blau, aquest dimarts de vermell, va regalar 45 minuts. Lluny d’aprofitar l’últim partit a l’exili de l’equip madrileny en un estadi desangelat, en què es veia perfectament el Vamos Lega a les grades desèrtiques, els pericos van sortir de passeig davant 3.742 espectadors.
Manolo va apostar per tres canvis a l’onze (Moscardo, Bauza i Quilindschy per Expósito, Dolan i Marcos), però en van semblar molts més. No hi va haver ni rastre del conjunt que va superar l’Osasuna. Ben al contrari. Als 131 segons els periquitos ja perdien. Álvaro, el més llest de la classe, va aprofitar una pilota solta a l’àrea en una jugada en què Moscardo va quedar retratat per una pèrdua letal.
Un míssil de Bauza que va sortir fora per poc va ser l’única acció ressenyable d’un equip desconegut. La mala sort es va agreujar amb el 2-0, signat per Pedrosa, exjugador de l’Espanyol, que va sorprendre Dmitrovic amb un xut creuat just abans de la pausa d’hidratació. Manolo va jurar en arameu i va exigir als seus homes més intensitat, una cosa que no era gaire complicada. De poc van servir els seus crits. El Rayo no va marcar el tercer de miracle amb un xut enverinat de Tsitaixvili i una rematada de Camello que es va estavellar al travesser just abans del descans.
Triple canvi
L’Espanyol necessitava un cop de timó i Manolo el va buscar amb un triple canvi. Expósito, Marcos i Bryan Zaragoza van ser els elegits a la recerca d’una reacció complicada. Però allà hi havia Roberto en estat de gràcia per retallar distàncies amb el seu sisè gol en sis jornades en la primera ocasió decent que va tenir (m. 54). El cordovès va driblar de meravella Mujaid i va definir amb mestria per ficar de ple els pericos en el partit.
Riedel va provar fortuna amb un fort xut rebutjat per Audero i Expósito va llançar fora per poc en els millors minuts blanc-i-blaus. Va millorar molt el bloc català amb la brúixola d’Edu i el talent de Javi Hernández a la mitjapunta. La reestructuració de Manolo va canviar la imatge de l’equip, però el mal ja estava fet. Omar el Hilali va ser expulsat i el Rayo va saber conservar el triomf. "Si comences així ja saps el que et pot passar. En la segona part hem sigut millors, però anàvem a remolc. A veure si aprenem, així no es pot competir a Primera", va lamentar el preparador perico.
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