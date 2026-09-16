EL PARTIT DEL CAMP NOU
Flick està fart de la Pilota d’Or, però vota per Lamine Yamal
"Quan acabi tot seré feliç", diu el tècnic del trofeu. El seu Barça serà el primer de la història a guanyar els set primers partits de la temporada: ha de batre l’ascendit Racing.
Joan Domènech
Tot just quatre equips en la història del Barça han sigut capaços de guanyar els sis primers partits de la temporada: el Barça de James Bellamy (1929-1930), el de Ljubisa Brocivc (1960-1961), el d’Ernesto Valverde (2018-2019) i l’actual de Hansi Flick. L’únic que pot trencar el límit i nuar la setena victòria seguida. Sempre que venci el Racing de Santander, acabat d’ascendir i rival eliminat a la Copa al gener, en un partit que va exigir molt esforç i molts titulars al camp (0-2).
Flick no ha oblidat aquella experiència i va elogiar el segell que ha imprès el seu col·lega José Alberto López. "És un equip meravellós de veure. Juga amb valentia, és bo en les segones pilotes, ataca en profunditat... ", va enumerar. "No soc un entrenador de batre rècords, només vull guanyar el pròxim partit i res més", va afirmar.
Un promocionat de tres
Al Barça li queden dos partits (dissabte a Sevilla) abans del trencament de la competició per les seleccions. Lamine Yamal acapara l’atenció pel seu rendiment a l’equip i pel debat públic sobre la Pilota d’Or. El Barça no promou cap altre candidat malgrat que té dos optants més: Pau Cubarsí i Rodrigo Hernández. "Quan acabi tot, seré feliç", va confessar Flick, cansat de la tabarra que es va intensificar la setmana passada amb la publicació de la llista i que durarà fins a la cerimònia de lliurament: el 26 d’octubre.
No obstant, malgrat l’afartament que va expressar amb un somriure, Flick opta per nedar en el corrent i s’alinea a promoure la candidatura de Lamine Yamal. Tot i que no li agradés que el davanter digués en públic que es considera el millor del món juntament amb Kylian Mbappé i que mereix emportar-se el trofeu. "És clar que s’ho mereix, si va guanyar dos títols amb el Barça i el Mundial amb Espanya", va corroborar Flick, en contrast amb el bagatge de Mbappé, que va ser màxim golejador del Mundial. El tècnic va defensar la reflexió del seu pupil: "És jove, és sincer i té molta confiança en si mateix. Això m’agrada, perquè aquesta confiança és la que mostra al camp quan afronta l’un contra un o contra dos o contra tres".
Titulars que són suplents
Altres jugadors, antics titulars indiscutibles que avui penen a la banqueta, estan més necessitats de la consideració del seu entrenador. Gavi va perdre el lloc per lesió; Balde, per baix rendiment. "Estan entrenant bé, i és el que vull veure", va afirmar abans de concretar en Balde, l’únic que no ha jugat res.
"Hi ha cinc laterals, dos a la dreta i tres a l’esquerra. Ningú esperava que Xavi Espart estigués a aquest nivell", va exposar el tècnic. "No està content i és normal, després de ser un home clau en les dues últimes temporades, però la competència a la plantilla, amb dos jugadors per lloc, de vegades tres, és bo per a mi com a entrenador, per a l’equip i per al club", va reflexionar Flick.
Subscriu-te per seguir llegint