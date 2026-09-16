Perfil - Hamza Abdelkarim
El Haaland del Nil que ja costa 150 milions d’euros
El davanter egipci de 18 anys, màxim golejador de la pretemporada blaugrana, firma la seva renovació amb el Barça fins al 2030. Confia tenir la confiança de Hansi Flick.
Laia Bonals
Hamza Abdelkarim (el Caire, 1 de gener del 2008) va entrar al museu del Barça mirant les parets. Tot just va reparar en la gran quantitat de mitjans que l’esperaven; tenia la mirada fixa en els trofeus i records del club amb què ha firmat el seu contracte fins al 2030. Abans de posar amb la samarreta que porta el seu cognom, es va centrar en les Champions, presents als laterals del lloc habilitat on es presentaria la seva renovació.
L’1 de febrer del 2026, va arribar a les files blaugrana mitjançant una cessió per part de l’Al-Ahly fins a final de temporada. Per temes administratius, no va poder jugar fins al 8 de març. El seu debut va ser amb el Juvenil A, al camp de l’Osca, on va marcar un gol. Aquest estiu, després d’estrenar-se en el Mundial amb Egipte, el Barça va fer efectiva la clàusula de compra i va començar la pretemporada sota les ordres de Hansi Flick. Ara ja és jugador de ple dret blaugrana i, malgrat que des que ha començat el curs tan sols ha jugat quatre minuts, confia a poder millorar i créixer amb el pas dels mesos.
Li va costar al Barça 1,5 milions quan el va incorporar. Saltant-se l’etapa del filial, Abdelkarim va ser una de les sensacions de la pretemporada blaugrana, on va arribar a marcar quatre gols. "És un somni estar en aquest club i representar-lo. Els minuts de joc són decisió del tècnic i jo ho respecto. Treballo cada dia per progressar. Necessito temps per millorar i ajudar l’equip. Sé que arribaran els minuts i he d’estar preparat", va explicar després de renovar el contracte, que canvia substancialment la seva clàusula de rescissió, de 15 milions a 150 milions.
El primer record
Culer des de petit, ha viscut moltes emocions fins a la seva arribada a Barcelona. "La golejada al PSG [el 6-1 del març del 2017, amb el gol final de Sergi Roberto] la vaig veure amb el meu germà a casa. Aquest és el primer record que tinc del Barça. Quan em vaig assabentar que em volien va ser emocionant", va confessar el davanter, que va reiterar fins en quatre ocasions que el seu màxim objectiu és ajudar l’equip. "Tinc aspectes a millorar, sí, i coses en què encara puc progressar. L’estil de joc del Barça és diferent de qualsevol altre i estic en el procés d’adaptació", va afegir.
Va tenir també temps de fer broma amb un sobrenom que està fent fortuna a les xarxes. "Haaland és un gran davanter, marca gols i està sempre en la posició adequada. Es pot aprendre dels grans veient com ho fan. M’agrada que em diguin El Haaland del Nil".