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Obituari

Mor Bartina, la dona de Ronald Koeman, als 65 anys

La dona de l’exfutbolista i entrenador neerlandès tenia un càncer de mama

Ronald Koeman i la seva dona, Bartina.

Ronald Koeman i la seva dona, Bartina. / Sport

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El Periódico

Bartina Koeman Boddeveld, la dona de l’exfutbolista i entrenador neerlandès Ronald Koeman, ha mort aquest dimarts 15 de setembre als 65 anys.

Va ser el mateix Ronald Koeman qui va donar a conèixer la notícia de la mort de la seva dona mitjançant una publicació a les xarxes socials. «Amb profunda tristesa, però també amb molt orgull i amor, ens acomiadem de la meva meravellosa dona, la nostra estimada mare i àvia».

Des de feia 16 anys, Bartina Koeman s’estava tractant un càncer de mama, del qual va tenir diverses recaigudes. En l’últim Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, de fet, Ronald Koeman, llavors encara seleccionador dels Països Baixos, va admetre que la seva dona no podia acompanyar-lo perquè continuava tractant-se la malaltia.

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El FC Barcelona, club en què Koeman es va convertir en llegenda després del seu gol a la final de la Copa d’Europa de Wembley el 1992, va publicar un missatge de condol: «El FC Barcelona vol traslladar el nostre més profund condol i tot l’afecte del barcelonisme a Ronald Koeman i a la seva família per la pèrdua de la seva dona, Bartina Koeman. Descansi en pau».

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