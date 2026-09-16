Vinícius, Mbappé i Konaté es neguen a mostrar el missatge de suport a Ceuta
Els tres jugadors del Reial Madrid van saltar a la gespa amb la samarreta de «Todos somos Caballas» enrotllada, per evitar que es veiés el lema complet
Fermín de la Calle
En els prolegòmens del partit entre el Reial Madrid i el Ceuta s’ha produït un incident en les files de l’equip blanc a l’hora de saltar al terreny de joc. Tots dos equips van decidir sumar-se a la campanya de suport a Ceuta amb unes samarretes en què es podia llegir «Todos somos Caballas». Tanmateix, Vinícius, Mbappé i Konaté van saltar a la gespa del Martínez Valero amb la samarreta de suport a Ceuta enrotllada fins a l’altura del pit, de manera que no es pogués llegir completament el missatge.
La resta de futbolistes de tots dos equips van lluir la samarreta durant la sortida al camp i en la tradicional salutació entre els jugadors, abans de treure-se-la i quedar-se amb l’equipació de partit. Vinícius i Mbappé se la van treure abans d’iniciar el passadís de salutacions protocol·làries amb els futbolistes de l’Elx, mentre els seus companys encara la duien posada. Konaté, per la seva banda, també havia saltat al terreny de joc amb la samarreta enrotllada i la va mantenir així durant les salutacions amb els rivals.
La iniciativa de portar aquesta samarreta en suport a Ceuta s’ha dut a terme durant els partits de la sisena jornada per decisió dels equips de Primera. Tots els futbolistes han sortit al terreny de joc amb una samarreta blanca amb el missatge «Tots som caballes». També el bètic Abde, que ha estat molt criticat al seu país, el Marroc, i que aquest dimarts ha hagut d’emetre un comunicat per desvincular-se d’aquesta polèmica.
Mbappé, Vinícius i Konaté haurien desatès l’ordre del club, segons la informació publicada, en una acció que ha generat controvèrsia a les xarxes socials i entre aficionats del Reial Madrid. Caldrà veure si aquest episodi té alguna conseqüència dins del club.
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