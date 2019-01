Partit:Baxi Manresa - Real Madrid

quart 1 Minut 00' Punts 2 Resultat 0 - 2 Santiago Yusta Real Madrid " Cistella de/d' Santiago Yusta quart 1 Minut 01' Punts 2 Resultat 2 - 2 Pere Tomàs Baxi Manresa " Cistella de/d' Pere Tomàs quart 1 Minut 01' Punts - Resultat 2 - 2 Santiago Yusta Real Madrid " Santiago Yusta falla el triple. El rebot defensiu és per a Pere Tomàs. quart 1 Minut 01' Punts 3 Resultat 5 - 2 Tomislav Zubcic Baxi Manresa " Triple de/d' Tomislav Zubcic quart 1 Minut 02' Punts 2 Resultat 5 - 4 Fabien Causeur Real Madrid " Bomba de/d' Fabien Causeur quart 1 Minut 02' Punts 3 Resultat 8 - 4 Nikola Dragovic Baxi Manresa " Triple de/d' Nikola Dragovic quart 1 Minut 02' Punts - Resultat 8 - 4 Trey Thompkins Real Madrid " Trey Thompkins falla el triple. El rebot defensiu és per a Gabriel Lundberg. quart 1 Minut 02' Punts 2 Resultat 10 - 4 Pere Tomàs Baxi Manresa " Esmatxada de/d' Pere Tomàs després d'un contraatac quart 1 Minut 03' Punts 3 Resultat 9 - 7 Fabien Causeur Real Madrid " Triple de/d' Fabien Causeur quart 1 Minut 03' Punts - Resultat 9 - 7 Tomislav Zubcic Baxi Manresa " Tomislav Zubcic falla el triple. El rebot defensiu és per a Facundo Campazzo. quart 1 Minut 04' Punts - Resultat 9 - 7 Nikola Dragovic Baxi Manresa " Nikola Dragovic falla la cistella per un tap de/d' Walter Tavares. . quart 1 Minut 04' Punts 3 Resultat 9 - 10 Facundo Campazzo Real Madrid " Triple de/d' Facundo Campazzo quart 1 Minut 04' Punts 3 Resultat 12 - 10 Ryan Toolson Baxi Manresa " Triple de/d' Ryan Toolson quart 1 Minut 04' Punts - Resultat 12 - 10 Fabien Causeur Real Madrid " Rebot ofensiu de/d' Fabien Causeur després de fallar el seu llançament a cistella quart 1 Minut 04' Punts 3 Resultat 12 - 13 Fabien Causeur Real Madrid " Triple de/d' Fabien Causeur amb assistència de Facundo Campazzo quart 1 Minut 05' Punts - Resultat 12 - 13 Tomislav Zubcic Baxi Manresa " Tomislav Zubcic falla el triple. El rebot defensiu és per a Santiago Yusta. quart 1 Minut 05' Punts 3 Resultat 12 - 16 Trey Thompkins Real Madrid " Triple de/d' Trey Thompkins amb assistència de Facundo Campazzo quart 1 Minut 05' Punts 3 Resultat 15 - 16 Pere Tomàs Baxi Manresa " Triple de/d' Pere Tomàs amb assistència de Gabriel Lundberg quart 1 Minut 05' Punts 2 Resultat 15 - 18 Walter Tavares Real Madrid " Cistella de/d' Walter Tavares amb assistència de Fabien Causeur quart 1 Minut 06' Punts - Resultat 15 - 18 Ryan Toolson Baxi Manresa " Ryan Toolson falla la cistella. El rebot defensiu és per a Santiago Yusta. quart 1 Minut 06' Punts 2 Resultat 17 - 20 Sergio Llull Real Madrid " Cistella de/d' Sergio Llull quart 1 Minut 08' Punts - Resultat 17 - 20 Anthony Randolph Real Madrid " Anthony Randolph falla el triple. El rebot ofensiu és per a Walter Tavares quart 1 Minut 08' Punts 2 Resultat 17 - 22 Jeffery Taylor Real Madrid " Cistella de/d' Jeffery Taylor quart 1 Minut 08' Punts - Resultat 18 - 22 Corey Fisher Baxi Manresa " Corey Fisher falla el triple. quart 1 Minut 09' Punts 2 Resultat 20 - 22 Nikola Dragovic Baxi Manresa " Cistella de/d' Nikola Dragovic