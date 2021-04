Partit: Barça Lassa - Baxi Manresa

quart 1 minut 00 ' punts - Resultat 0 - 0 " Inici del partit quart 1 minut 00 ' punts 2 Resultat 2 - 0 Pau Gasol Barça " Cistella de/d' Pau Gasol [Barça] amb assistència de Nik Calathes quart 1 minut 00 ' punts - Resultat 2 - 0 Frankie Ferrari Baxi Manresa " Frankie Ferrari [Baxi Manresa] falla la cistella per un tap de/d' Nik Calathes. . quart 1 minut 00 ' punts - Resultat 2 - 0 Frankie Ferrari Baxi Manresa " Frankie Ferrari [Baxi Manresa] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Nikola Mirotic quart 1 minut 00 ' punts 2 Resultat 4 - 0 Cory Higgins Barça " Cistella de/d' Cory Higgins [Barça] quart 1 minut 01 ' punts - Resultat 4 - 0 Nikola Mirotic Barça " 1ª falta personal de/d' Nikola Mirotic [Barça] sobre Seth Hinrichs quan llançava de dos. quart 1 minut 01 ' punts 1 Resultat 4 - 1 Seth Hinrichs Baxi Manresa " Seth Hinrichs [Baxi Manresa] encistella el primer tir llliure quart 1 minut 01 ' punts 1 Resultat 4 - 2 Seth Hinrichs Baxi Manresa " Seth Hinrichs [Baxi Manresa] encistella el segon tir lliure quart 1 minut 01 ' punts - Resultat 4 - 2 Nikola Mirotic Barça " Nikola Mirotic [Barça] falla el triple. El rebot defensiu és per a Yankuba Sima. quart 1 minut 01 ' punts - Resultat 4 - 2 Nikola Mirotic Barça " Peus de Nikola Mirotic [Barça] quart 1 minut 01 ' punts - Resultat 4 - 2 Yankuba Sima Baxi Manresa " Yankuba Sima [Baxi Manresa] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Seth Hinrichs quart 1 minut 01 ' punts - Resultat 4 - 2 Frankie Ferrari Baxi Manresa " Frankie Ferrari [Baxi Manresa] falla el triple. El rebot ofensiu és per a Yankuba Sima quart 1 minut 01 ' punts 2 Resultat 4 - 4 Yankuba Sima Baxi Manresa " Cistella de/d' Yankuba Sima [Baxi Manresa] quart 1 minut 02 ' punts 2 Resultat 6 - 4 Pau Gasol Barça " Cistella de/d' Pau Gasol [Barça] amb assistència de Nikola Mirotic quart 1 minut 02 ' punts 2 Resultat 6 - 6 Rafa Martínez Baxi Manresa " Bomba de/d' Rafa Martínez [Baxi Manresa] quart 1 minut 02 ' punts - Resultat 6 - 6 Rafa Martínez Baxi Manresa " 1º Falta personal en atac de/d' Rafa Martínez [Baxi Manresa] sobre Álex Abrines quart 1 minut 02 ' punts - Resultat 6 - 6 Pau Gasol Barça " Pau Gasol [Barça] falla el triple. El rebot defensiu és per a Juampi Vaulet. quart 1 minut 02 ' punts - Resultat 6 - 6 Frankie Ferrari Baxi Manresa " 1º Falta personal en atac de/d' Frankie Ferrari [Baxi Manresa] sobre Pau Gasol quart 1 minut 02 ' punts 2 Resultat 8 - 6 Nikola Mirotic Barça " Cistella de/d' Nikola Mirotic [Barça] amb assistència de Nik Calathes quart 1 minut 03 ' punts 3 Resultat 8 - 9 Rafa Martínez Baxi Manresa " Triple de/d' Rafa Martínez [Baxi Manresa] amb assistència de Frankie Ferrari quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 8 - 9 Nikola Mirotic Barça " Nikola Mirotic [Barça] falla el triple. El rebot defensiu és per a Yankuba Sima. quart 1 minut 03 ' punts 2 Resultat 8 - 11 Yankuba Sima Baxi Manresa " Cistella de/d' Yankuba Sima [Baxi Manresa] quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 8 - 11 Yankuba Sima Baxi Manresa " Peus de Yankuba Sima [Baxi Manresa] quart 1 minut 04 ' punts 2 Resultat 10 - 11 Nikola Mirotic Barça " Ganxo de/d' Nikola Mirotic [Barça] quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 10 - 11 Frankie Ferrari Baxi Manresa " La pilota surt fora després d'una mala passada de/d' Frankie Ferrari [Baxi Manresa] quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 10 - 11 Pau Gasol Barça " Pau Gasol [Barça] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Frankie Ferrari quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 10 - 11 Yankuba Sima Baxi Manresa " Yankuba Sima [Baxi Manresa] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Pau Gasol quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 10 - 11 Nik Calathes Barça " Nik Calathes [Barça] falla el triple. quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 10 - 11 Pau Gasol Barça " 1ª Falta personal de/d' Pau Gasol [Barça] sobre Juampi Vaulet en la lluita per un rebot ofensiu. quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 10 - 11 Dani García Baxi Manresa " Dani García [Baxi Manresa] falla la cistella per un tap de/d' Víctor Claver. . quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 10 - 11 Nikola Mirotic Barça " 2ª falta personal de/d' Nikola Mirotic [Barça] sobre Yankuba Sima quan llançava de dos. quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 10 - 11 Yankuba Sima Baxi Manresa " Yankuba Sima [Baxi Manresa] falla el 1r tir llliure quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 10 - 11 Yankuba Sima Baxi Manresa " Rebot en atac de/d' Seth Hinrichs [Baxi Manresa] després de l'errada de/d' Yankuba Sima al segon tir lliure quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 10 - 11 Seth Hinrichs Baxi Manresa " Seth Hinrichs [Baxi Manresa] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Víctor Claver quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 10 - 11 Makai Mason Baxi Manresa " Primera falta personal de/d' Makai Mason [Baxi Manresa] sobre Cory Higgins quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 10 - 11 Scott Eatherton Baxi Manresa " Primera falta personal de/d' Scott Eatherton [Baxi Manresa] sobre Brandon Davies quart 1 minut 05 ' punts 2 Resultat 12 - 11 Brandon Davies Barça " Cistella de/d' Brandon Davies [Barça] quart 1 minut 06 ' punts 2 Resultat 12 - 13 Dani García Baxi Manresa " Cistella de/d' Dani García [Baxi Manresa] quart 1 minut 06 ' punts - Resultat 12 - 13 Dani García Baxi Manresa " 1ª falta personal de/d' Dani García [Baxi Manresa] sobre Nik Calathes quan llançava de dos. quart 1 minut 06 ' punts - Resultat 12 - 13 Nik Calathes Barça " Nik Calathes [Barça] falla el 1r tir llliure quart 1 minut 06 ' punts 1 Resultat 13 - 13 Nik Calathes Barça " Nik Calathes [Barça] encistella el segon tir lliure quart 1 minut 06 ' punts 2 Resultat 13 - 15 Scott Eatherton Baxi Manresa " Cistella de/d' Scott Eatherton [Baxi Manresa] quart 1 minut 06 ' punts - Resultat 13 - 15 Brandon Davies Barça " Brandon Davies [Barça] falla la cistella quart 1 minut 06 ' punts - Resultat 13 - 15 Brandon Davies Barça " Brandon Davies [Barça] envia la pilota fora després de lluitar pel rebot quart 1 minut 06 ' punts 3 Resultat 13 - 18 Makai Mason Baxi Manresa " Triple de/d' Makai Mason [Baxi Manresa] amb assistència de Scott Eatherton i tir lliure addicional per la falta de/d' Cory Higgins quart 1 minut 06 ' punts - Resultat 13 - 18 Cory Higgins Barça " 1ª falta personal de/d' Cory Higgins [Barça] sobre Makai Mason quan llançava. Val la cistella i tir lliure addicional. quart 1 minut 06 ' punts 1 Resultat 13 - 19 Makai Mason Baxi Manresa " Makai Mason [Baxi Manresa] encistella el tir lliure addicional quart 1 minut 07 ' punts 2 Resultat 15 - 19 Brandon Davies Barça " Cistella de/d' Brandon Davies [Barça] quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 15 - 19 Barça " Temps morts quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 15 - 19 Eulis Báez Baxi Manresa " Eulis Báez [Baxi Manresa] falla el triple. El rebot defensiu és per a Adam Hanga. quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 15 - 19 Eulis Báez Baxi Manresa " Primera falta personal de/d' Eulis Báez [Baxi Manresa] sobre Cory Higgins quart 1 minut 07 ' punts 1 Resultat 16 - 19 Cory Higgins Barça " Cory Higgins [Barça] encistella el primer tir llliure quart 1 minut 07 ' punts 1 Resultat 17 - 19 Cory Higgins Barça " Cory Higgins [Barça] encistella el segon tir lliure quart 1 minut 07 ' punts 3 Resultat 17 - 22 Scott Eatherton Baxi Manresa " Triple de/d' Scott Eatherton [Baxi Manresa] amb assistència de Dani García quart 1 minut 08 ' punts - Resultat 17 - 22 Kyle Kuric Barça " Kyle Kuric [Barça] falla el triple. quart 1 minut 08 ' punts - Resultat 17 - 22 Eulis Báez Baxi Manresa " 2ª Falta personal de/d' Eulis Báez [Baxi Manresa] sobre Rolands Smits en la lluita per un rebot defensiu. quart 1 minut 08 ' punts - Resultat 17 - 22 Rolands Smits Barça " Rolands Smits [Barça] falla el 1r tir llliure quart 1 minut 08 ' punts - Resultat 17 - 22 Rolands Smits Barça " Rolands Smits [Barça] falla el 2n tir lliure, rebot en defensa de/d' Guillem Jou quart 1 minut 08 ' punts - Resultat 17 - 22 Makai Mason Baxi Manresa " Makai Mason [Baxi Manresa] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Brandon Davies quart 1 minut 08 ' punts - Resultat 17 - 22 Dani García Baxi Manresa " Dani García [Baxi Manresa] fa la seva segona falta personal sobre Adam Hanga quart 1 minut 08 ' punts 1 Resultat 18 - 22 Adam Hanga Barça " Adam Hanga [Barça] encistella el primer tir llliure quart 1 minut 08 ' punts 1 Resultat 19 - 22 Adam Hanga Barça " Adam Hanga [Barça] encistella el segon tir lliure quart 1 minut 08 ' punts - Resultat 19 - 22 Guillem Jou Baxi Manresa " Guillem Jou [Baxi Manresa] falla el triple. El rebot defensiu és per a Kyle Kuric. quart 1 minut 09 ' punts 2 Resultat 21 - 22 Brandon Davies Barça " Esmatxada de/d' Brandon Davies [Barça] amb assistència de Adam Hanga quart 1 minut 09 ' punts 2 Resultat 21 - 24 Rafa Martínez Baxi Manresa " Cistella de/d' Rafa Martínez [Baxi Manresa] quart 1 minut 09 ' punts - Resultat 21 - 24 Barça " Temps morts quart 1 minut 09 ' punts - Resultat 21 - 24 Yankuba Sima Baxi Manresa " Peus de Yankuba Sima [Baxi Manresa] quart 1 minut 09 ' punts 3 Resultat 24 - 24 Brandon Davies Barça " Triple de/d' Brandon Davies [Barça] amb assistència de Kyle Kuric quart 1 minut 09 ' punts - Resultat 24 - 24 Guillem Jou Baxi Manresa " Guillem Jou [Baxi Manresa] falla el triple llunyà. quart 1 minut 10 ' punts - Resultat 24 - 24 " Final del primer quart quart 2 minut 00 ' punts - Resultat 24 - 24 " Inici del segon quart quart 2 minut 00 ' punts - Resultat 24 - 24 Martynas Sajus Baxi Manresa " Martynas Sajus [Baxi Manresa] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Seth Hinrichs quart 2 minut 00 ' punts 3 Resultat 24 - 27 Rafa Martínez Baxi Manresa " Triple de/d' Rafa Martínez [Baxi Manresa] amb assistència de Frankie Ferrari quart 2 minut 00 ' punts 2 Resultat 26 - 27 Brandon Davies Barça " Cistella de/d' Brandon Davies [Barça] amb assistència de Adam Hanga quart 2 minut 00 ' punts - Resultat 26 - 27 Frankie Ferrari Baxi Manresa " Dobles de Frankie Ferrari [Baxi Manresa] quart 2 minut 01 ' punts - Resultat 26 - 27 Brandon Davies Barça " Rebot ofensiu de/d' Brandon Davies [Barça] després de fallar el seu llançament a cistella quart 2 minut 01 ' punts - Resultat 26 - 27 Frankie Ferrari Baxi Manresa " 2ª falta personal de/d' Frankie Ferrari [Baxi Manresa] sobre Brandon Davies quan llançava de dos. quart 2 minut 01 ' punts 1 Resultat 27 - 27 Brandon Davies Barça " Brandon Davies [Barça] encistella el primer tir llliure quart 2 minut 01 ' punts 1 Resultat 28 - 27 Brandon Davies Barça " Brandon Davies [Barça] encistella el segon tir lliure quart 2 minut 01 ' punts - Resultat 28 - 27 Frankie Ferrari Baxi Manresa " Frankie Ferrari [Baxi Manresa] falla el triple. El rebot defensiu és per a Adam Hanga. quart 2 minut 01 ' punts - Resultat 28 - 27 Rafa Martínez Baxi Manresa " Rafa Martínez [Baxi Manresa] roba la pilota a Brandon Davies quart 2 minut 01 ' punts - Resultat 28 - 27 Adam Hanga Barça " Primera falta personal de/d' Adam Hanga [Barça] sobre Rafa Martínez quart 2 minut 02 ' punts - Resultat 28 - 27 Guillem Jou Baxi Manresa " Guillem Jou [Baxi Manresa] falla el triple. La pilota se'n va fora. quart 2 minut 02 ' punts - Resultat 28 - 27 Martynas Sajus Baxi Manresa " Primera falta personal de/d' Martynas Sajus [Baxi Manresa] sobre Brandon Davies quart 2 minut 02 ' punts 3 Resultat 31 - 27 Rolands Smits Barça " Triple de/d' Rolands Smits [Barça] amb assistència de Adam Hanga quart 2 minut 03 ' punts 2 Resultat 31 - 29 Scott Eatherton Baxi Manresa " Esmatxada de/d' Scott Eatherton [Baxi Manresa] amb assistència de Guillem Jou quart 2 minut 03 ' punts - Resultat 31 - 29 Baxi Manresa " Temps morts quart 2 minut 03 ' punts 2 Resultat 33 - 29 Rolands Smits Barça " Esmatxada de/d' Rolands Smits [Barça] amb assistència de Adam Hanga quart 2 minut 03 ' punts - Resultat 33 - 29 Adam Hanga Barça " Adam Hanga [Barça] fa la seva segona falta personal sobre Makai Mason quart 2 minut 03 ' punts - Resultat 33 - 29 Rolands Smits Barça " Rolands Smits [Barça] roba la pilota a Seth Hinrichs quart 2 minut 03 ' punts 2 Resultat 35 - 29 Leo Westermann Barça " Cistella de/d' Leo Westermann [Barça] quart 2 minut 04 ' punts 2 Resultat 35 - 31 Seth Hinrichs Baxi Manresa " Cistella de/d' Seth Hinrichs [Baxi Manresa] amb assistència de Dani García i tir lliure addicional per la falta de/d' Brandon Davies quart 2 minut 04 ' punts - Resultat 35 - 31 Brandon Davies Barça "