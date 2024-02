Partit: FC Barcelona - Lenovo Tenerife

quart 1 minut 00 ' punts - Resultat 0 - 0 " Inici del partit quart 1 minut 00 ' punts - Resultat 0 - 0 Kyle Guy Lenovo Tenerife " Kyle Guy [Lenovo Tenerife] falla el triple. El rebot defensiu és per a Tomas Satoransky. quart 1 minut 00 ' punts 2 Resultat 2 - 0 Jan Vesely Barça " Cistella de/d' Jan Vesely [Barça] amb assistència de Nicolás Laprovittola quart 1 minut 00 ' punts - Resultat 2 - 0 Elgin Cook Lenovo Tenerife " Elgin Cook [Lenovo Tenerife] falla el triple. El rebot defensiu és per a Tomas Satoransky. quart 1 minut 00 ' punts 3 Resultat 5 - 0 Jabari Parker Barça " Triple de/d' Jabari Parker [Barça] després d'un contraatac, amb assistència de Tomas Satoransky quart 1 minut 01 ' punts - Resultat 5 - 0 Giorgi Shermadini Lenovo Tenerife " Giorgi Shermadini [Lenovo Tenerife] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Tomas Satoransky quart 1 minut 01 ' punts - Resultat 5 - 0 Tomas Satoransky Barça " Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebot ofensiu és per a Jabari Parker quart 1 minut 01 ' punts 2 Resultat 7 - 0 Jabari Parker Barça " Cistella de/d' Jabari Parker [Barça] quart 1 minut 01 ' punts 3 Resultat 7 - 3 Kyle Guy Lenovo Tenerife " Triple de/d' Kyle Guy [Lenovo Tenerife] quart 1 minut 02 ' punts - Resultat 7 - 3 Aaron Doornekamp Lenovo Tenerife " Aaron Doornekamp [Lenovo Tenerife] roba la pilota a Jabari Parker quart 1 minut 02 ' punts - Resultat 7 - 3 Nikola Kalinic Barça " Primera falta personal de/d' Nikola Kalinic [Barça] sobre Kyle Guy quart 1 minut 02 ' punts - Resultat 7 - 3 Kyle Guy Lenovo Tenerife " Kyle Guy [Lenovo Tenerife] falla la cistella per un tap de/d' Jan Vesely. . quart 1 minut 02 ' punts - Resultat 7 - 3 Jan Vesely Barça " La pilota surt fora quart 1 minut 02 ' punts - Resultat 7 - 3 Kyle Guy Lenovo Tenerife " Kyle Guy [Lenovo Tenerife] falla el triple. El rebot ofensiu és per a Aaron Doornekamp quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 7 - 3 Aaron Doornekamp Lenovo Tenerife " Aaron Doornekamp [Lenovo Tenerife] falla el triple. El rebot defensiu és per a Tomas Satoransky. quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 7 - 3 Elgin Cook Lenovo Tenerife " Primera falta personal de/d' Elgin Cook [Lenovo Tenerife] sobre Nikola Kalinic quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 7 - 3 Jabari Parker Barça " Jabari Parker [Barça] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Elgin Cook quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 7 - 3 Bruno Fitipaldo Lenovo Tenerife " Bruno Fitipaldo [Lenovo Tenerife] falla el triple. El rebot defensiu és per a Jabari Parker. quart 1 minut 04 ' punts 2 Resultat 9 - 3 Nikola Kalinic Barça " Cistella de/d' Nikola Kalinic [Barça] amb assistència de Tomas Satoransky quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 9 - 3 Nicolás Laprovittola Barça " Primera falta personal de/d' Nicolás Laprovittola [Barça] sobre Kyle Guy quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 9 - 3 Aaron Doornekamp Lenovo Tenerife " Aaron Doornekamp [Lenovo Tenerife] falla el triple. El rebot ofensiu és per a Kyle Guy quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 9 - 3 Kyle Guy Lenovo Tenerife " Kyle Guy [Lenovo Tenerife] falla el triple. El rebot defensiu és per a Jan Vesely. quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 9 - 3 Jabari Parker Barça " Jabari Parker [Barça] falla el triple. El rebot defensiu és per a Marcelinho Huertas. quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 9 - 3 Jan Vesely Barça " Jan Vesely [Barça] talla la passada i la pilota surt fora. quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 9 - 3 Tomas Satoransky Barça " Tomas Satoransky [Barça] talla la passada i la pilota surt fora. quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 9 - 3 Marcelinho Huertas Lenovo Tenerife " Marcelinho Huertas [Lenovo Tenerife] falla el triple. quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 9 - 3 Nikola Kalinic Barça " 2ª Falta personal de/d' Nikola Kalinic [Barça] sobre Elgin Cook en la lluita per un rebot defensiu. quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 9 - 3 Tim Abromaitis Lenovo Tenerife " Tim Abromaitis [Lenovo Tenerife] falla la cistella quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 9 - 3 Jan Vesely Barça " Jan Vesely [Barça] envia la pilota fora després de lluitar pel rebot quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 9 - 3 Giorgi Shermadini Lenovo Tenerife " Giorgi Shermadini [Lenovo Tenerife] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Elgin Cook quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 9 - 5 Elgin Cook Lenovo Tenerife " Elgin Cook [Lenovo Tenerife] falla la cistella, però Giorgi Shermadini realitza un palmeig i aconsegueix anotar. quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 9 - 5 Giorgi Shermadini Lenovo Tenerife " Giorgi Shermadini [Lenovo Tenerife] roba la pilota a Joel Parra quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 9 - 5 Tomas Satoransky Barça " Primera falta personal de/d' Tomas Satoransky [Barça] sobre Giorgi Shermadini quart 1 minut 05 ' punts 2 Resultat 9 - 7 Marcelinho Huertas Lenovo Tenerife " Cistella de/d' Marcelinho Huertas [Lenovo Tenerife] quart 1 minut 06 ' punts - Resultat 9 - 7 Giorgi Shermadini Lenovo Tenerife " Giorgi Shermadini [Lenovo Tenerife] roba la pilota a Tomas Satoransky quart 1 minut 06 ' punts 2 Resultat 9 - 9 Marcelinho Huertas Lenovo Tenerife " Cistella de/d' Marcelinho Huertas [Lenovo Tenerife] quart 1 minut 06 ' punts - Resultat 9 - 9 Darío Brizuela Barça " Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebot defensiu és per a Giorgi Shermadini. quart 1 minut 06 ' punts - Resultat 9 - 9 Marcelinho Huertas Lenovo Tenerife " L'àrbitre pita passos de/d' Marcelinho Huertas [Lenovo Tenerife] quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 9 - 9 Darío Brizuela Barça " Darío Brizuela [Barça] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Ilimane Diop quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 9 - 9 Jaime Fernández Manzanares Lenovo Tenerife " Jaime Fernández Manzanares [Lenovo Tenerife] falla la bomba quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 9 - 9 Joel Parra Barça " Joel Parra [Barça] envia la pilota fora després de lluitar pel rebot quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 9 - 9 Darío Brizuela Barça " Primera falta personal de/d' Darío Brizuela [Barça] sobre Jaime Fernández Manzanares quart 1 minut 07 ' punts 1 Resultat 9 - 10 Jaime Fernández Manzanares Lenovo Tenerife " Jaime Fernández Manzanares [Lenovo Tenerife] encistella el primer tir llliure quart 1 minut 07 ' punts 1 Resultat 9 - 11 Jaime Fernández Manzanares Lenovo Tenerife " Jaime Fernández Manzanares [Lenovo Tenerife] encistella el segon tir lliure quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 9 - 11 Marcelinho Huertas Lenovo Tenerife " Primera falta personal de/d' Marcelinho Huertas [Lenovo Tenerife] sobre Rokas Jokubaitis quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 9 - 11 Darío Brizuela Barça " Darío Brizuela [Barça] falla el triple. La pilota se'n va fora. quart 1 minut 08 ' punts 2 Resultat 9 - 13 Marcelinho Huertas Lenovo Tenerife " Cistella de/d' Marcelinho Huertas [Lenovo Tenerife] quart 1 minut 08 ' punts - Resultat 9 - 13 Barça " Temps morts quart 1 minut 08 ' punts 2 Resultat 11 - 13 Darío Brizuela Barça " Safata de/d' Darío Brizuela [Barça] quart 1 minut 08 ' punts - Resultat 11 - 13 Ilimane Diop Lenovo Tenerife " Ilimane Diop [Lenovo Tenerife] falla l'alley-hoop. El rebot defensiu és per a Rokas Jokubaitis. quart 1 minut 08 ' punts - Resultat 11 - 13 Rokas Jokubaitis Barça " Rokas Jokubaitis [Barça] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Ilimane Diop quart 1 minut 09 ' punts - Resultat 11 - 13 Jaime Fernández Manzanares Lenovo Tenerife " Jaime Fernández Manzanares [Lenovo Tenerife] falla el triple. El rebot defensiu és per a Willy Hernangomez. quart 1 minut 09 ' punts 2 Resultat 13 - 13 Rokas Jokubaitis Barça " Cistella de/d' Rokas Jokubaitis [Barça] quart 1 minut 09 ' punts - Resultat 13 - 13 Marcelinho Huertas Lenovo Tenerife " Marcelinho Huertas [Lenovo Tenerife] falla la safata. El rebot defensiu és per a Oscar Da Silva. quart 1 minut 09 ' punts - Resultat 13 - 13 Jaime Fernández Manzanares Lenovo Tenerife " Jaime Fernández Manzanares [Lenovo Tenerife] talla la passada i la pilota surt fora. quart 1 minut 09 ' punts - Resultat 13 - 13 Rokas Jokubaitis Barça " Rokas Jokubaitis [Barça] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Willy Hernangomez quart 1 minut 09 ' punts - Resultat 13 - 13 Ilimane Diop Lenovo Tenerife " 1ª falta personal de/d' Ilimane Diop [Lenovo Tenerife] sobre Willy Hernangomez quan llançava de dos. quart 1 minut 09 ' punts 1 Resultat 14 - 13 Willy Hernangomez Barça " Willy Hernangomez [Barça] encistella el primer tir llliure quart 1 minut 09 ' punts - Resultat 14 - 13 Willy Hernangomez Barça " Willy Hernangomez [Barça] falla el 2n tir lliure, rebot en defensa de/d' Tim Abromaitis quart 1 minut 09 ' punts 3 Resultat 14 - 16 Tim Abromaitis Lenovo Tenerife " Triple de/d' Tim Abromaitis [Lenovo Tenerife] amb assistència de Bruno Fitipaldo quart 1 minut 10 ' punts - Resultat 14 - 16 " Final del primer quart quart 2 minut 00 ' punts - Resultat 14 - 16 " Inici del segon quart quart 2 minut 00 ' punts 2 Resultat 16 - 16 Joel Parra Barça " Cistella de/d' Joel Parra [Barça] i tir lliure addicional per la falta de/d' Joan Sastre quart 2 minut 00 ' punts - Resultat 16 - 16 Joan Sastre Lenovo Tenerife " 1ª falta personal de/d' Joan Sastre [Lenovo Tenerife] sobre Joel Parra quan llançava. Val la cistella i tir lliure addicional. quart 2 minut 00 ' punts 1 Resultat 17 - 16 Joel Parra Barça " Joel Parra [Barça] encistella el tir lliure addicional quart 2 minut 00 ' punts - Resultat 17 - 16 Ilimane Diop Lenovo Tenerife " Ilimane Diop [Lenovo Tenerife] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Rokas Jokubaitis quart 2 minut 00 ' punts 2 Resultat 19 - 16 Willy Hernangomez Barça " Cistella de/d' Willy Hernangomez [Barça] amb assistència de Rokas Jokubaitis i tir lliure addicional per la falta de/d' Ilimane Diop quart 2 minut 00 ' punts - Resultat 19 - 16 Ilimane Diop Lenovo Tenerife " 2ª falta personal de/d' Ilimane Diop [Lenovo Tenerife] sobre Willy Hernangomez quan llançava. Val la cistella i tir lliure addicional. quart 2 minut 01 ' punts - Resultat 19 - 16 Rokas Jokubaitis Barça " Dobles de Rokas Jokubaitis [Barça] quart 2 minut 01 ' punts 2 Resultat 21 - 16 Willy Hernangomez Barça " Cistella de/d' Willy Hernangomez [Barça] quart 2 minut 01 ' punts - Resultat 21 - 16 Lenovo Tenerife " Temps morts quart 2 minut 02 ' punts - Resultat 21 - 16 Marcelinho Huertas Lenovo Tenerife " Marcelinho Huertas [Lenovo Tenerife] falla la cistella per un tap de/d' Willy Hernangomez. . quart 2 minut 02 ' punts - Resultat 21 - 16 Kyle Guy Lenovo Tenerife " 1ª Falta personal antiesportiva de/d' Kyle Guy [Lenovo Tenerife] sobre Darío Brizuela quart 2 minut 02 ' punts 1 Resultat 22 - 16 Darío Brizuela Barça " Darío Brizuela [Barça] encistella el primer tir llliure quart 2 minut 02 ' punts 1 Resultat 23 - 16 Darío Brizuela Barça " Darío Brizuela [Barça] encistella el segon tir lliure quart 2 minut 02 ' punts - Resultat 23 - 16 Rokas Jokubaitis Barça " Camp enrera quart 2 minut 02 ' punts - Resultat 23 - 16 Oscar Da Silva Barça " Primera falta personal de/d' Oscar Da Silva [Barça] sobre Tim Abromaitis quart 2 minut 02 ' punts - Resultat 23 - 16 Marcelinho Huertas Lenovo Tenerife " La pilota surt fora després d'una mala passada de/d' Marcelinho Huertas [Lenovo Tenerife] quart 2 minut 02 ' punts 2 Resultat 25 - 16 Willy Hernangomez Barça " Ganxo de/d' Willy Hernangomez [Barça] quart 2 minut 02 ' punts - Resultat 25 - 16 Oscar Da Silva Barça " Oscar Da Silva [Barça] talla la passada i la pilota surt fora.