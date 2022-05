Partit: Baxi Manresa - Real Madrid

quart 1 minut 00 ' punts - Resultat 0 - 0 " Inici del partit quart 1 minut 00 ' punts - Resultat 0 - 0 Guerschon Yabusele Real Madrid " Guerschon Yabusele [Real Madrid] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Edy Tavares quart 1 minut 00 ' punts - Resultat 0 - 0 Adam Hanga Real Madrid " Adam Hanga [Real Madrid] falla el triple. El rebot defensiu és per a Ismael Bako. quart 1 minut 00 ' punts - Resultat 0 - 0 Edy Tavares Real Madrid " 1ª Falta personal de/d' Edy Tavares [Real Madrid] sobre Ismael Bako en la lluita per un rebot ofensiu. quart 1 minut 00 ' punts 2 Resultat 2 - 0 Ismael Bako BAXI Manresa " Cistella de/d' Ismael Bako [BAXI Manresa] amb assistència de Chima Moneke quart 1 minut 01 ' punts 3 Resultat 2 - 3 Gabriel Deck Real Madrid " Triple de/d' Gabriel Deck [Real Madrid] amb assistència de Jeffery Taylor quart 1 minut 01 ' punts - Resultat 2 - 3 Brancou Badio BAXI Manresa " Brancou Badio [BAXI Manresa] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Gabriel Deck quart 1 minut 01 ' punts - Resultat 2 - 3 Chima Moneke BAXI Manresa " Chima Moneke [BAXI Manresa] talla la passada i la pilota surt fora. quart 1 minut 01 ' punts 3 Resultat 2 - 6 Adam Hanga Real Madrid " Triple de/d' Adam Hanga [Real Madrid] amb assistència de Jeffery Taylor quart 1 minut 01 ' punts 2 Resultat 4 - 6 Ismael Bako BAXI Manresa " Cistella de/d' Ismael Bako [BAXI Manresa] quart 1 minut 02 ' punts - Resultat 4 - 6 Guerschon Yabusele Real Madrid " Guerschon Yabusele [Real Madrid] falla el triple. El rebot defensiu és per a Juampi Vaulet. quart 1 minut 02 ' punts 2 Resultat 6 - 6 Joe Thomasson BAXI Manresa " Cistella de/d' Joe Thomasson [BAXI Manresa] quart 1 minut 02 ' punts 3 Resultat 6 - 9 Adam Hanga Real Madrid " Triple de/d' Adam Hanga [Real Madrid] amb assistència de Edy Tavares quart 1 minut 02 ' punts 2 Resultat 8 - 9 Joe Thomasson BAXI Manresa " Cistella de/d' Joe Thomasson [BAXI Manresa] quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 8 - 9 Chima Moneke BAXI Manresa " Chima Moneke [BAXI Manresa] talla la passada i la pilota surt fora. quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 8 - 9 Adam Hanga Real Madrid " Adam Hanga [Real Madrid] falla el triple. quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 8 - 9 Brancou Badio BAXI Manresa " 1ª Falta personal de/d' Brancou Badio [BAXI Manresa] sobre Edy Tavares en la lluita per un rebot defensiu. quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 8 - 9 Jeffery Taylor Real Madrid " Jeffery Taylor [Real Madrid] falla el triple. El rebot ofensiu és per a Guerschon Yabusele quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 8 - 9 Jeffery Taylor Real Madrid " Jeffery Taylor [Real Madrid] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Brancou Badio quart 1 minut 03 ' punts - Resultat 8 - 9 Adam Hanga Real Madrid " Primera falta personal de/d' Adam Hanga [Real Madrid] sobre Brancou Badio quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 8 - 9 Brancou Badio BAXI Manresa " Brancou Badio [BAXI Manresa] falla el triple. El rebot defensiu és per a Jeffery Taylor. quart 1 minut 04 ' punts 2 Resultat 8 - 11 Guerschon Yabusele Real Madrid " Cistella de/d' Guerschon Yabusele [Real Madrid] quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 8 - 11 Chima Moneke BAXI Manresa " Chima Moneke [BAXI Manresa] falla el triple. El rebot ofensiu és per a Ismael Bako quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 8 - 11 Brancou Badio BAXI Manresa " Brancou Badio [BAXI Manresa] falla el triple. El rebot defensiu és per a Edy Tavares. quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 8 - 11 Adam Hanga Real Madrid " Dobles de Adam Hanga [Real Madrid] quart 1 minut 04 ' punts 2 Resultat 10 - 11 Chima Moneke BAXI Manresa " Cistella de/d' Chima Moneke [BAXI Manresa] quart 1 minut 04 ' punts - Resultat 10 - 11 Chima Moneke BAXI Manresa " Chima Moneke [BAXI Manresa] roba la pilota a Adam Hanga quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 10 - 11 Adam Hanga Real Madrid " 2ª falta personal de/d' Adam Hanga [Real Madrid] sobre Joe Thomasson quan llançava de dos. quart 1 minut 05 ' punts 1 Resultat 11 - 11 Joe Thomasson BAXI Manresa " Joe Thomasson [BAXI Manresa] encistella el primer tir llliure quart 1 minut 05 ' punts 1 Resultat 12 - 11 Joe Thomasson BAXI Manresa " Joe Thomasson [BAXI Manresa] encistella el segon tir lliure quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 12 - 11 Jeffery Taylor Real Madrid " Jeffery Taylor [Real Madrid] falla el triple. quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 12 - 11 Ismael Bako BAXI Manresa " Ismael Bako [BAXI Manresa] envia la pilota fora després de lluitar pel rebot quart 1 minut 05 ' punts 2 Resultat 12 - 13 Guerschon Yabusele Real Madrid " Esmatxada de/d' Guerschon Yabusele [Real Madrid] quart 1 minut 05 ' punts - Resultat 12 - 13 Chima Moneke BAXI Manresa " La pilota surt fora després d'una mala passada de/d' Chima Moneke [BAXI Manresa] quart 1 minut 06 ' punts - Resultat 12 - 13 Gabriel Deck Real Madrid " Gabriel Deck [Real Madrid] falla la safata. quart 1 minut 06 ' punts - Resultat 12 - 13 Vincent Poirier Real Madrid " Vincent Poirier [Real Madrid] envia la pilota fora després de lluitar pel rebot quart 1 minut 06 ' punts 3 Resultat 15 - 13 Sylvain Francisco BAXI Manresa " Triple de/d' Sylvain Francisco [BAXI Manresa] amb assistència de Yankuba Sima quart 1 minut 06 ' punts 2 Resultat 15 - 15 Vincent Poirier Real Madrid " Cistella de/d' Vincent Poirier [Real Madrid] i tir lliure addicional per la falta de/d' Yankuba Sima quart 1 minut 06 ' punts - Resultat 15 - 15 Yankuba Sima BAXI Manresa " 1ª falta personal de/d' Yankuba Sima [BAXI Manresa] sobre Vincent Poirier quan llançava. Val la cistella i tir lliure addicional. quart 1 minut 06 ' punts 1 Resultat 15 - 16 Vincent Poirier Real Madrid " Vincent Poirier [Real Madrid] encistella el tir lliure addicional quart 1 minut 06 ' punts 3 Resultat 18 - 16 Luke Maye BAXI Manresa " Triple de/d' Luke Maye [BAXI Manresa] amb assistència de Sylvain Francisco quart 1 minut 06 ' punts 3 Resultat 18 - 19 Guerschon Yabusele Real Madrid " Triple de/d' Guerschon Yabusele [Real Madrid] amb assistència de Sergio Llull quart 1 minut 06 ' punts - Resultat 18 - 19 Elias Valtonen BAXI Manresa " Elias Valtonen [BAXI Manresa] falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Yankuba Sima quart 1 minut 06 ' punts - Resultat 18 - 19 Gabriel Deck Real Madrid " Primera falta personal de/d' Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Yankuba Sima quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 18 - 19 Luke Maye BAXI Manresa " Luke Maye [BAXI Manresa] falla el triple. El rebot ofensiu és per a Dani Pérez quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 18 - 19 Luke Maye BAXI Manresa " Luke Maye [BAXI Manresa] falla el triple. El rebot defensiu és per a Vincent Poirier. quart 1 minut 07 ' punts 3 Resultat 18 - 22 Sergio Llull Real Madrid " Triple de/d' Sergio Llull [Real Madrid] quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 18 - 22 Sergio Llull Real Madrid " Sergio Llull [Real Madrid] roba la pilota a Yankuba Sima quart 1 minut 07 ' punts - Resultat 18 - 22 Dani Pérez BAXI Manresa " Dani Pérez [BAXI Manresa] talla la passada i la pilota surt fora. quart 1 minut 08 ' punts 3 Resultat 18 - 25 Sergio Llull Real Madrid " Triple de/d' Sergio Llull [Real Madrid] quart 1 minut 08 ' punts - Resultat 18 - 25 BAXI Manresa " Temps morts