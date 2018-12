Aplicacions de mòbil per fer sortides a la neu

La forma de preparar un viatge ha canviat amb el pas dels anys, sobretot pel que fa al temps dedicat a planejar-lo. Ara, la planificació és més fàcil gràcies a Internet. Ho tenim a l'abast de la mà gràcies al telèfon mòbil.

Ara que arriba Nadal, també ve la fred, i es comencen a omplir les pistes d'esquí d'arreu. Per començar a preparar l'escapada a la neu et proposem algunes de les app que, a més, et poden ajudar a fer que les teves esquiades siguin perfectes. Són aplicacions de telèfon mòbil i tauleta que tot esquiador hauria de conèixer i tenir-ne alguna de descarregada, tant per gaudir al màxim dels esports de neu com per tenir la màxima seguretat quan es practiquen.

Abans de sortir, i com tots els practicants d'esquí o de qualsevol esport de neu saben perfectament, cal tenir present quin és l'estat de les pistes i les condicions meteorològiques.

Estat de les pistes i meteorologia

Cal estar pendents en tot moment de la meteorologia, ja que a la muntanya pot haver-hi canvis de temps molt sobtats. A ningú li agrada esquiar en plena nevada, amb fort vent o amb pistes en mal estat. En aquest sentit les millors app són les següents:

Skitude app és una aplicació dissenyada per una empresa de Riudellots de la Selva que inclou una xarxa d'aplicacions mòbils per als aficionats a la neu i la muntanya, que permeten, per exemple, informar els esquiadors en temps real de l'estat de més de 2.500 estacions de tot el món, així com registrar de manera oberta la seva activitat a les pistes, per mesurar de forma precisa el rendiment propi i comparar-lo i competir amb els altres usuaris.

L' startup va néixer al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona i actualment treballa directament amb més de 50 estacions d'esquí i de muntanya de 8 països, entre els quals França, Itàlia, Eslovènia, Argentina i Xile, que tenen una aplicació pròpia compatible amb les d' Skitude i el sistema de monitorització, així com una xarxa de marques cada vegada més gran en el sector outdoor.

L' SkiReport.com està disponible només per a iOS i ofereix l'informe de l'estat de la neu de diferents pistes de forma actualitzada. En total té registrades dades de 2.000 pistes de tot el món perquè els usuaris sàpiguen quin és el millor moment per practicar un esport de neu sense cap perill.

Esquiades és una app que també ofereix l'estat de les pistes i dona la informació addicional amb opinions d'usuaris de l'aplicació.

Ski Track és una app disponible per a iOS i Android que permet gravar els descensos (el temps, la forma com es baixa, etc.) fins i tot quan no es té cobertura.

Emergències

La seguretat també és molt important quan es realitzen esports de neu i també de muntanya, i és per això que és imprescindible descarregar alguna d'aquestes app per a emergències. Amb Wave Application podreu geolocalitzar els vostres amics a les pistes i amb Alpify podreu rebre avisos d'emergència de les zones on sou.

Finalment només queda gaudir amb Vapp, que permet fer fotos de salts i ordena totes les fotos amb ordres de veu. Això evita que l'usuari s'hagi de desprendre dels guants i se li refredin les mans.