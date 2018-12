Consells per iniciar-se en el món de l'esquí amb seguretat

Esquiar és una activitat d'oci molt divertida, i pot resultar una gran experiència tant per als esquiadors més experts com per a aquells que s'estrenen en el món de l'esquí. Però es tracta d'un esport de risc, de manera que cal tenir present una sèrie d'aspectes a l'hora de planificar una jornada d'esquí per gaudir-ne amb total seguretat.

Disposar d'un bon equipament

A l'hora d'esquiar és imprescindible escollir un dia amb condicions meteorològiques favorables i equipar-se correctament amb esquís, bastons, botes, casc, guants impermeables, ulleres protectores, crema solar i, evidentment, una roba que ens protegeixi del fred.

Aprendre d'un professional

Per aprendre a esquiar és imprescindible tenir un cert to muscular i una bona predisposició, però només amb això no n'hi ha prou. Un dels millors consells per iniciar-se en el món de l'esquí és contractar els serveis d'un monitor, que, ja sigui en una classe individual o grupal, ens ensenyarà les millors tècniques i trucs per esquiar amb seguretat i anar agafant confiança.

A més, és fonamental ser prudents a l'hora d'escollir les pistes d'esquí i no aventurar-nos en excés inicialment, ja que amb tota probabilitat patirem més d'una caiguda. Les millors pistes per als principiants són les senyalitzades de color verd, i un cop n'anem aprenent podrem fer el salt cap a les blaves, les vermelles o fins i tot les negres.

Ser prudent en tot moment

Independentment del tipus de pista per la qual estiguem esquiant, cal seguir en tot moment les indicacions dels professionals i els treballadors de les pistes.

Convé estar atents a les possibles restriccions de pas o zones prohibides, i resulta imprescindible conèixer tant com puguem la pista per la qual estem esquiant, ja sigui consultant el plànol de l'estació o fent servir un GPS.

Per aprendre a esquiar correctament convé dedicar-hi força temps i moltes ganes. Cal tenir molt present que ningú no neix ensenyat, i que de la nostra primera experiència en dependran les ganes de tornar-hi posteriorment.