Com escollir les cadenes per al cotxe

S'acosta l'hivern, i ja ha arribat el fred i la neu a muntanya. A l'hora de conduir és molt recomanable disposar de pneumàtics d'hivern (o de contacte), però no tothom té la disponibilitat o la necessitat d'instal·lar-los. L'alternativa, per a molts usuaris, és equipar el cotxe amb cadenes i muntar-les quan fa falta. En aquest article volem explicar les diferències principals entre cadenes metàl·liques i de tela, que són les més venudes. També és important saber-les col·locar.

Cadenes metàl·liques

Es tracta de les cadenes més conegudes i efectives, però també les més complicades d'instal·lar. Per al seu muntatge resulta molt recomanable l'ús de guants, ja que la barreja de fred, neu i metall pot ser molt molesta per a les mans. En primera instància haurem d'introduir un extrem de les cadenes per la part posterior de les rodes, estirar el cable d'acer i tancar l'anella. Un cop tinguem la part posterior acabada, tocarà repartir la cadena per tota la banda de rodament del pneumàtic, desplaçant el vehicle lleugerament per tal de repartir les cadenes per tota la superfície de la roda.

Arribats en aquest punt només caldrà tensar les anelles restants i comprovar que estiguin correctament ajustades. Si les nostres cadenes no disposen de tensors automàtics, caldrà recórrer uns quants metres i tornar-les a tensar manualment.

Existeix una alternativa a aquestes cadenes, les semiautomàtiques o Spikes Spider. El seu muntatge és molt senzill perquè es componen d'una part fixa adossada a la llanta i una part mòbil de fàcil instal·lació, però el preu resulta força elevat.

Cadenes de tela o fundes tèxtils

Tot i que tècnicament no es poden considerar cadenes perquè estan fetes d'un material tèxtil, les fundes per a la neu són una de les solucions més esteses gràcies a la fàcil instal·lació i al baix preu.

Per muntar-les, només cal cobrir tota la banda de rodament: en primera instància s'ha de cobrir la part superior i lateral, i després de moure el cotxe lleugerament, la resta del pneumàtic. A diferència de les cadenes metàl·liques, el seu ús és compatible amb l'ESP, però com a contrapartida la seva durabilitat és força reduïda, ja que es destrossen si contacten durant molts metres amb l'asfalt.

En tot cas, el millor consell per muntar qualsevol tipus de cadenes és tenir molt present quin és l'eix de tracció del vehicle (si és 4x4 és més recomanable instal·lar-les a l'eix davanter), seguir les instruccions del fabricant i practicar-ne prèviament el muntatge en un entorn segur.