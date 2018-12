L'esquí augura una bona temporada

Les nevades de tardor al Pirineu han garantit un bon inici de temporada per a la majoria d'estacions d'esquí. Els gruixos de neu que van caure a final d'octubre van afavorir especialment el sector occidental i el vessant nord, i els darrers dies les nevades han estat a la part oriental.

Les pistes estan a punt i en alguns casos la temporada ja s'ha inaugurat. En altres ho faran aquest cap de setmana. Totes les estacions, amb previsions optimistes per a aquest hivern.

Obertura de rècord a Masella

L'estació de Masella va arrencar temporada l'1 de novembre, fent el rècord d'obertura més primerenca a l'estació. Si les condicions meteorològiques acompanyen, l'estació podria romandre oberta mig any i oferir la temporada més llarga dels Pirineus. Una temporada que va començar amb una afluència de 16.000 esquiadors pel pont de Tots Sants. Durant tot el mes de novembre Masella ha obert diàriament amb 30 pistes, gruixos de neu entre 20 i 80 cm i 5 remuntadors oberts, tot i que continuen treballant per oferir més dominis esquiables.

Bones perspectives a la Molina

De les estacions d'esquí gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la Molina va ser la primera que va obrir portes amb un tast de neu dirigit als esquiadors més fidels, el cap de setmana passat. Des d'aleshores, s'ha dedicat a produir neu i a condicionar les pistes per fer l'estrena oficial demà, dissabte.

Ricard Font, president de FGC, ha constatat que enguany la temporada «comença molt d'hora» gràcies a les nevades de novembre, i la previsió és que s'allargui fins al 22 d'abril de l'any que ve. A més, Font ha destacat l'aposta de les estacions per la digitalització i per experiències amb més impacte al territori i ha avançant que, tot i que de cara a la temporada vinent volen tenir les estacions d'esquí i de muntanya gestionades per la Generalitat «100% digitalitzades», enguany es farà «un primer pas cap a la digitalització». A tall d'exemple, el director de la Molina, Xavier Perpinyà, ha explicat que aquesta temporada estrenaran un nou sistema de venda amb màquines automàtiques per a la recollida de forfets que s'hagin comprat on-line.

Forfets recarregables

A més, l'estació de la Cerdanya també aposta pels forfets recarregables. Un dels passos de la digitalització és la instal·lació a totes les estacions del sistema d'accés i venda automàtic amb el forfet amb xip, avanç que evitarà cues, dimensionarà els serveis, adaptarà l'oferta en funció de l'ús i treballarà conceptes tarifaris dinàmics que fomentin la demanda. Segons Font, l'objectiu és que es deixi de «comprar forfets per començar a comprar esport o natura». Pel que fa les altres d'estacions d'esquí gestionades per FGC, Vall-ter 2000 i Vall de Núria també estrenen temporada demà; mentre que les estacions del Pallars Sobirà (Espot i Port Ainé) ho fan avui.

Novetats al Port del Comte

L'estació d'esquí del Port del Comte ho té tot a punt per obrir portes demà. Per tercer any consecutiu, les bones condicions meteorològiques han permès avançar l'obertura de les instal·lacions a principi de desembre. Segons el director, Albert Estella, es tracta d'un fet que els fa pensar en «una bona temporada». Confien a poder allargar el període esquiable fins per Setmana Santa i mantenir els registres de la temporada passada, al voltant dels 100.000 esquiadors. L'únic punt negatiu, reconeix Estella, són les obres a la carretera d'accés des de la Coma i la Pedra, que tot apunta que aquest cap de setmana no estaran del tot enllestides.

Generalment el Port del Comte obria pel pont de la Puríssima i enguany l'obertura s'avança gràcies a l'acumulació de gruixos de neu, que a les cotes altes van arribar als 70 cm. El problema, però, és que a la part més baixa de l'estació la neu ja s'ha fos a causa de la pluja. En aquest sentit, explica Estella, «s'està treballant amb els canons per produir neu». Si el temps ho permet, Port del Comte obrirà demà amb el 100% de les pistes esquiables.

Entre les novetats d'enguany hi ha l'adquisició d'uns nous canons de darrera generació per produir neu, així com l'adquisició d'una màquina per aixafar la neu que permetrà garantir uns 50 km de terreny esquiable en les millors condicions. Simultàniament, s'ha destinat una important partida al manteniment de l'estació per tal de garantir la seguretat en cas d'una disminució dels gruixos de la neu.

Inici esperançador per a Vallter

L'estació de Vallter 2000, al Ripollès, va obrir el cap de setmana passat un 80% de les seves instal·lacions amb una afluència d'uns 2.000 esquiadors, una xifra que el director, Enric Serra, ha qualificat de «molt bona. Ja ens tocava, perquè la temporada passada va ser difícil», ha dit. Serra creu que «si el temps acompanya aquest any pot ser històric» per a Vallter.

L'estació es va veure afavorida per les nevades d'ara fa uns dies, que van deixar entre 25 i 60 centímetres de neu.

11,25 milions al Pirineu de Lleida

Les 11 estacions d'esquí alpí i de fons del Pirineu de Lleida esperen superar el llindar dels 1.350.000 forfets venuts durant tota la temporada. S'ha fet una inversió d'11,25 milions d'euros amb l'objectiu de consolidar els resultats de la temporada anterior, els millors dels darrers 12 anys. En general les expectatives són positives, ja que les nevades recents han permès adequar tots els complexos i començar amb uns bons gruixos.

Baqueira Beret, que obrirà demà amb 27 km esquiables, és l'estació que més ha invertit, amb un total de 7,5 milions destinats a un nou remuntador que augmenta a 5 el nombre de pistes del complex. La segueixen Port Ainé i Espot amb 2,4 milions, Boí Taüll amb 600.000 euros i Port del Comte amb 470.000. La resta d'estacions d'esquí nòrdic i la mixta de Tavascan han destinat enguany més de 250.000 euros en inversions.