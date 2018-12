Les estacions d'esquí nòrdic encaren la temporada amb «optimisme»

Les estacions d'esquí nòrdic catalanes encaren amb optimisme la temporada d'hivern i preveuen superar la xifra de més de 76.000 visitants que es va registrar entre el desembre de 2017 i l'abril passat. Tot i que a Lles (Cerdanya) i Tuixent-La Vansa (Alt Urgell) va començar l'1 de novembre passat, el complex alturgellenc és l'únic que manté obert tot el seu domini, tant per practicar l'esport blanc com per fer excursions amb raquetes. A més, des d'aquest dijous, les instal·lacions d'Aransa (Cerdanya) entren en servei per a usos turístics, sumant-se així a les de Lles, Guils Fontanera (Cerdanya), Sant Joan de l'Erm (Alt Urgell) i Tavascan (Pallars Sobirà), que en les darreres setmanes van posar en marxa els serveis de bar i restaurant i tenen oberts els seus refugis.

A l'estació de Tuixent-La Vansa ja fa més d'un mes que es pot practicar l'esquí de fons i ara per ara compta amb 25 quilòmetres de pistes oberts, a més dels circuits que estan destinats a circuits de raquetes. El director de l'estació, Albert Nadal, ha explicat que durant aquest mes l'afluència ha estat "molt gran", "passem dels 5.000 visitants", ha apuntat i ha qualificat l'arrencada de la temporada de "fantàstica". A més, Nadal ha dit en relació a la temporada que "si va nevant i es va allargant, pot ser de rècord", tenint en compte que l'any passat les condicions òptimes "les vam assolir al gener". El director també ha assenyalat que està previst que baixin les temperatures, un fet que "ja ens va bé perquè així la neu no es fon" però també ha destacat que de moment, "no es preveuen precipitacions en 10 o 12 dies". "Si fa fred, anirem aguantant bé", ha insistit Nadal.

Per la seva banda, la tècnica de la Mancomunitat de les Estacions d'Esquí Nòrdic, Imma Obiols, valora com a "excepcional" el fet que dos de les set estacions de nòrdic catalanes poguessin obrir pel pont de l'1 de novembre i que encara es pugui practicar l'esport blanc a Tuixent-La Vansa. Per aquest motiu, veu amb "molt d'optimisme" aquesta temporada d'hivern, en la qual s'espera poder superar el volum de visitants respecte a l'anterior, que es va tancar el mes d'abril passat amb més de 76.000 persones, entre aficionats a l'esquí i a les raquetes. Precisament, part dels circuits d'aquesta darrera modalitat també estan disponibles a Aransa, Lles i Tavascan, per la neu que hi ha a les cotes més altes d'aquests complexos.

Obiols també s'ha mostrat satisfeta amb la venda de forfets de temporada, ja que s'han superat els 1.300 per aquest hivern, quan en de l'any passat van ser més de 900. Coincidint amb els festius del Pont de la Puríssima, les estacions de Lles, Guils Fontanera, Sant Joan de l'Erm i Tavascan estan obertes per a usos turístics i recreatius i s'espera que ben aviat puguin tenir disponibles els seus dominis. De fet, la tècnica de la Mancomunitat de les Estacions d'Esquí Nòrdic ha recordat que habitualment la temporada d'esquí nòrdic comença per Nadal, tenint en compte que els complexos d'aquesta modalitat pràcticament no produeixen neu artificial i, per tant, es depèn molt més de la meteorologia.