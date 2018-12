La neu de novembre propicia un rècord d´abonaments a l´esquí de fons

L'arrencada matinera, i posteriorment interrompuda, de la temporada d'esquí gràcies a les nevades de finals d'octubre i principi de novembre han propiciat ja a aquestes alçades de la campanya el rècord d'aficionats abonats a l'esquí de fons. Així, quan la majoria d'estacions encara no s'han posat del tot en marxa, la mancomunitat de municipis per la promoció de l'esquí de fons que coordina els set camps de neu nòrdics del país i la marca Tot Nòrdic ha gestionat ja 1.300 forfets de temporada quan mai abans n'havia tramitat més de mil.

Amb aquest rècord, que supera del 30% el seu llindar històric dels mil forfets, el sector de l'esquí de fons dona una passa endavant pel que fa als aficionats més fidels, bona part dels quals formen part dels clubs del Pirineu. Una de les claus d'aquest augment és la situació de neu excepcional que es va viure a partir del pont de Tots Sants, quan algunes estacions com ara les de Tuixent la Vansa o Guils van poder obrir els primers circuits marcats. Des de llavors la situació de neu no ha millorat en la major part de les estacions fins al punt que en aquest últim pont de la Puríssima la tònica general dels camps de neu ha estat la de tenir tancats els circuits d'esquí per obrir tan sols els serveis turístics.

Lluny d'això, l'estació alturgellenca de Tuixent la Vansa s'ha vist afavorida per nous temporals de neu fins al punt que és aquests dies la única oberta de l'estat espanyol, per la quals cosa s'ha convertit en destí obligat dels aficionats al nòrdic. En aquest pont de desembre l'estació ha venut 2.000 forfets de dia, xifra que eleva fins als 5.000 els venuts des del pont de Tots Sants.