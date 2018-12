Desè aniversari de la primera Copa del Món d'esquí alpí femení de La Molina i dels Pirineus

Han passat deu anys des que La Molina va albergar la primera Copa del Món d'esquí alpí femení dels Pirineus, cita que va marcar un abans i un després en el panorama esportiu espanyol i que va deixar clar la gran capacitat organitzativa despertant l'afany olímpic Pirineus-Barcelona.

De fet, les xifres parlen per sí soles: un total de 100 periodistes acreditats, 200 voluntaris, 100 corredores de 18 països, una zona village amb 36 carpes, una tribuna per al públic amb capacitat per a 1.000 persones i 18.000 espectadors.

La cita va se emesa per cadenes internacionals de TV, com l'alemanya ARD i l'austríaca ORF. Televisió de Catalunya va demostrar també una gran capacitat de producció ja que va ser la responsable de la realització de la senyal internacional i va desplaçar-hi un equip de 55 persones.

La Copa del Món d'esquí alpí va ser tot un èxit gràcies a la intensa feina durant els anys previs que va deixar un llegat de nous remuntadors i una renovada xarxa de producció de neu que va quedar per a l'esquí de turisme i també per als clubs, tan nombrosos a l'estació degana de la península.

La Copa del Món es va disputar els dies 13 i 14 de desembre de 2008 a l'estadi de competició Supermolina: dissabte va tenir lloc el gegant (GS) amb la victòria de la finlandesa Tanja Poutiainen, i diumenge l'eslàlom (SL), en què l'alemanya Maria Riesch va ser la guanyadora. La nit del dissabte una nevada de mig metre va ser protagonista i va obligar als equips de preparació de pista i de voluntaris a treballar de valent tota la nit per fer possible la cursa del diumenge.

Pel que fa a les esportistes espanyoles, la prova va comptar amb la participació de la granadina Carolina Ruiz, l'aragonesa Leyre Morlans i les catalanes Mireia Clemente i Andrea Jardí.

L'efemèride va aixecar molta expectació i va rebre una forta acollida per part del públic. L'impacte positiu de la cita esportiva va tenir un gran resultat, tant per a l'estació com per a les comarques on s'ubica l'estació: la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès.



Properes competicions: dues Copes del Món IPC

Aquesta temporada 2018-2019 La Molina tornarà a ser l'escenari d'un important esdeveniment esportiu, que situarà de nou Catalunya en el mapa internacional de l'alt nivell.

El mes març acollirà dues Copes del Món IPC de les modalitats de snowboard i esquí alpí: del dilluns 4 al divendres 8 de març celebrarà la Copa del Món IPC de snowboard en les modalitats de snowboard cross (SBX) i banked eslàlom (BS); i del dilluns 11 al divendres 15 es disputarà la Copa del Món IPC d'esquí alpí en les disciplines d'eslàlom (SL) i gegant (GS).



Una estació amb recorregut en l'alt nivell

L'estació gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) disposa d'una llarga experiència en l'organització de grans esdeveniments esportius. Després del 2008, els següents dos anys, La Molina va ser l'escenari de la Copa del Món en les modalitats de snowboard cross, halfpipe i parallel GS, i el 2012 i 2013 va acollir de forma consecutiva la Copa del Món de parallel GS. L'any 2011, a més, va ser la seu dels Mundials de snowboard. Les temporades 2014, 2015, 2017 i 2018 va ser l'escenari de la Copa del Món de snowboard cross.

La Molina també va acollir la Copa del Món IPC d'esquí alpí al 2009, els Mundials IPC d'esquí alpí l'any 2013 i el 2015 va organitzar els Mundials IPC de snowboard per a esportistes amb discapacitat.