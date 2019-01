El Pirineu de Lleida tanca el Nadal amb 213.000 forfets venuts i una ocupació mitjana del 70%

El Pirineu de Lleida ha tancat les vacances de Nadal amb 213.000 forfets venuts i una ocupació mitjana del 70%. Pel que fa al nombre de forfets, es tracta de la mateixa xifra que l'any passat. En relació a l'ocupació, el pic més ha estat entre el 27 de desembre i l'1 de gener fregant el ple, amb ocupacions d'entre el 90 i el 95% en les diferents modalitats d'allotjament. El director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, ha valorat de manera satisfactòria l'ocupació turística que ha tingut el Pirineu de Lleida en el període de vacances que finalitza aquest diumenge i que comprèn 12 dies festius, des del passat dia 26 de desembre.

El Patronat estima que durant aquests dies les comarques de Lleida han acollit uns 100.000 turistes, majoritàriament catalans i de la resta de l'Estat, i s'han fet més de 230.000 pernoctacions en els diferents establiments de turisme reglat. Es calcula que s'ha generat un impacte econòmic de 46.000.000 d'euros.

En relació a les dades de l'any 2018, Alegre ha explicat que tenint en compte que les millors xifres en nombre de turistes i pernoctacions eren les de l'any 2017, sembla que aquest 2018 "superarem les bones xifres de l'any passat, tenint en compte la pujada mes a mes de nombre de visitants i pernoctacions de l'any 2018".

Unes xifres, les d'aquestes vacances de Nadal, que han estat "molt bones" segons ha qualificat el director del Patronat, Juli Alegre. Les estacions d'esquí alpí del Pirineu de Lleida —Baqueira Beret, Boí Taüll, Port Ainé, Espot Esquí i Port del Comte— i la de nòrdic de Tuixent-la Vansa tancaran aquest diumenge amb 213.000 forfets venuts . La xifra s'eleva fins als 237.000 si s'hi sumen els registrats entre el 22 i el 25 de desembre, un nombre molt similar al de la campanya de Nadal de la temporada 2017/2018, quan se'n van vendre 238.000.

L'aspecte negatiu pel que fa a l'esquí de tot aquest llarg període de festes de Nadal, Cap d'Any i Reis és que les estacions d'esquí nòrdic, llevat de la de Tuixent-la Vansa, no han pogut obrir per aquestes dates i només han pogut oferir serveis per a usos turístics. Tampoc el complex mixt de Tavascan no ha pogut encetar de moment la nova temporada per falta de neu suficient.

Totes les estacions de nòrdic, malgrat no haver gaudit de les pistes obertes han ofert activitats diverses com itineraris amb raquetes i serveis de restauració. Pel que fa a l'estació de Tuixent-La Vansa cal destacar que ha comptat amb una molt bona ocupació i ha rebut esquiadors d'arreu de l'Estat espanyol i també del sud de França atès que totes les estacions de nòrdic estaven tancades, segons fonts de Tot Nòrdic.

El temps al llarg de totes les festes de Nadal ha estat "bo", segons Alegre, llevat d'aquest cap de setmana en què algunes estacions s'han vist afectades pel vent, que ha obligat a tancar unes hores alguns remuntadors a les estacions d'Espot Esquí i Boí Taüll. Tot i això, la bona meteorologia ha afavorit l'afluència d'esquiadors als complexos d'alpí del Pirineu de Lleida, que ha superat les previsions fetes abans de l'inici del període vacacional.

Aquesta quantitat de forfets venuts des del dia 22 fins avui representa el 17,5 % de l'objectiu de venda per a aquesta temporada a les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida, fixat en 1.350.000.El bon temps també ha permès fer altres activitats en contacte amb la natura o visites de caire cultural i patrimonial.

El balanç del comportament turístic a les comarques del Pirineu de Lleida durant els 12 dies festius s'ha situat al voltant d'un 70 % de mitjana entre les diferents modalitats d'allotjament turístic reglat, tal com s'havia previst inicialment des del Patronat de Turisme i els diferents subsectors d'hoteleria, turisme rural i càmping, pel que fa a les places de bungalous. Del 28 de desembre fins a l'1 de gener és quan es va registrar la millor ocupació i la major afluència d'esquiadors a les pistes coincidint amb els 4 dies de pont de Cap d'Any.

Pel que fa a l'ocupació de Cap d'Any fins a Reis, la mitjana ha estat inferior. De Cap d'Any fins al dia 4, la mitjana d'ocupació s'ha situat al voltant d'un 50 % aproximadament, amb comportaments diferents entre les diverses modalitats d'allotjament turístic. En canvi, aquest darrer cap de setmana el nivell d'ocupació s'ha reduït per la mateixa celebració .

Per la seva banda, també mereixen una menció especial els establiments de turisme rural, que han mantingut una ocupació bona durant totes les festes de Nadal i Cap d'Any i en menor mesura de cara a la festivitat de Reis al conjunt de la demarcació de Lleida i no tan sols a les zones del Pirineu

Activitats diverses



Al marge de la pràctica de l'esquí i de les activitats relacionades amb la neu que ofereixen les 122 empreses del Pirineu de Lleida, molts altres turistes han visitat tant les comarques del Pirineu com les de la Plana atrets en aquesta època de l'any per la perspectiva de passar uns dies de descans en contacte amb la natura i la gastronomia.