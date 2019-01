Vall de Núria celebra aquest dissabte 26 la Nit del Papu

El proper dissabte 26 de gener, Vall de Núria celebra l'esquiada nocturna degana del Pirineu, una activitat pensada per a tots els públics. Des de fa més d'una dècada, l'estació obre les seves portes de nit perquè el visitants visquin de primera mà una experiència única sota els estels tot fugint dels papus que es troben amagats per les pistes per espantar-los.

La gran festa de la Nit del Papu començarà a les 17.30 h, amb l'esquiada nocturna. Una hora més tard, tindrà lloc l'esperada baixada de torxes, que es durà a terme per grups en funció del nivell dels participants: esquiadors infantils, iniciats i experts.

Un cop s'acaba l'aventura a la neu, a les 20.30 h es donarà pas al sopar al bar Finestrelles, per agafar forces. La gresca, però, continuarà amb un DJ i focs artificials.

Programa

17.30h – 20.30h: Esquiada nocturna per les pistes. Servei de brou calent i aperitiu. DJ a pistes.

18.30h: Baixada de torxes tres grups, per a esquiadors infantils, iniciats i experts (Eina, Creus des d'alberg i Creus des de Pala, respectivament).

20.30h: Sopar al bar Finestrelles.

22.00h: Focs artificials.

22.30h: Cremallera (especial per a famílies i nens).

24.00h: Tren especial de baixada.



Participar a la Nit del Papu, a més, té beneficis: un 20% de descompte en el Cremallera + forfet per esquiar tot el dia i la nit. A més, hi haurà un paquet especial "Sopar + Disfressa + DJ" per 19,50 €.

