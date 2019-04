On esquiar durant la setmana santa?

Tot i que aquest any les vacances de Setmana Santa s'han fet esperar, una cosa que en principi no era una bona notícia per als amants de l'esquí per les càlides temperatures d'abril, els últims temporals han canviat el panorama. Les estacions estan plenes de neu gràcies a les últimes nevades de manera que anar a esquiar per Setmana Santa es converteix en un pla perfecte. Però, quines són les millors estacions per gaudir de l'esquí i l'snow aquest mes d'abril?

Si encara estàs planejant on esquiar per Setmana Santa i no saps quines són les estacions que obren i quanta superfície esquiable et trobaràs, segueix llegint.

Al voltant d'una vintena d'estacions d'esquí a Espanya obren per Setmana Santa, de manera que podràs disposar d'uns 800 km de pistes per lliscar sobre la neu. De moment, no sona gens malament... Atudem, l'Associació Turística d'Estacions d'Esquí i de Muntanya, explica quines estacions estaran obertes aquesta Setmana Santa.



Baqueira Beret

Abril ha vingut acompanyat de diverses nevades que han deixat a la principal estació d'esquí del Pirineu català 15 centímetres de neu. Per això, l'estació ofereix més de 100 km de pistes oberts.



La Molina i Masella

Les dues estacions, que formen un gran domini amb 135 km de pistes, són de les últimes a tancar. Ofereixen l'àrea esquiable amb més km de Catalunya, equipats amb una moderna xarxa de 34 remuntadors (1 telecabina, 13 telecadires, 11 telesquís, 7 cintes transportadores i 2 telecordes) que deixaran més que contents tant als debutants com als més experts .



Andorra

Boí Taüll, Grandvalira, Pal Arinsal, Portainé... les estacions andorranes són també les últimes a tancar. Es tracta d'un dels dominis de referència del sud d'Europa per viure al límit, gaudir de la natura, les compres, la gastronomia... El seu ampli domini esquiable és perfecte per a principiants i experts.

Vallnord també obrirà les portes aquestes vacances. Tot i ser de dimensions més petites que Grandvalira, els sectors de Pal-Arinsal i Ordino-Arcalís no et deixaran indiferent.



Pirineu aragonès

Una altra magnífica opció és dirigir-se a les estacions del Pirineu aragonès, entre les quals destaca Formigal, Astún i Candanchú. Des de la web ofereixen packs econòmics que inclouen forfet i hotel per 150 euros. Una proposta irresistible.



Esquí a Sierra Nevada

Les recents precipitacions li han anat genial a l'estació que encara la recta final de la temporada amb una excel·lent qualitat de neu i superfície. El massís granadí va registrar uns 50 centímetres de neu nova a tot el domini esquiable, de manera que l'estació ofereix als esquiadors condicions perfectes per passar-ho bé. L'estació esgotarà la seva obertura fins als últims dies d'abril.



Calendari de tancament de les estacions

El proper 21 d'abril tancaran els remuntadors de Fuentes de Invierno, Valgrande Pajares, Candanchú, Astún, Formigal i Cerler. Un dia més tard, el 22 d'abril, ho faran Baqueira Beret, Boí Taüll, Grandvalira, Vallnord-Pal Arinsal, Port ainé i La Molina.

Les estacions que tanquen a finals d'abril, el 28, són Leitariegos, Valdezcaray, San Isidro, Vallnord- Ordino Arcalís i Sierra Nevada.