Baqueira Beret tanca la temporada amb 876.000 esquiadors

L'estació de Baqueira Beret va tancar la temporada ahir dilluns amb un total de 876.008 esquiadors i 143 jornades en funcionament. Segons els responsables de l'estació aquestes xifres fan que sigui la "tercera millor temporada" de l'última dècada. La temporada 2018-2019 ha comptabilitzat un total de 33 dies de nevades, amb gruixos de 95 cm de mitjana i els metres acumulats aquest hivern han estat de 5,44. La temperatura mínima de la temporada registrada va ser de -11,7?°C. Els 36 remuntadors de l'estació han transportat un total de 10.422.419 esquiadors i el desnivell mitjà per cada un d'ells ha estat de 4.298 m. Pel que fa al nombre mitjà de viatges en remuntadors ha estat d'11,68 per cada esquiador.

L'inici de l'hivern va estar marcat per un pont de desembre amb 20.000 esquiadors des de dijous 6 al diumenge 9. Pel que fa a Setmana Santa, del 13 al 22 d'abril, l'estació de Baqueira Beret ha rebut 48.000 esquiadors.

L'àrea més popular de l'estació segueix sent la de Baqueira que acumula el 51% dels esquiadors, seguida de Beret amb 27,1% d'usuaris i Bonaigua amb el 19,1% d'esquiadors. Finalment, la zona encara per descobrir per a molts assidus a la Val d'Aran és la de Baciver. Es tracta d'una nova àrea, la més petita de l'estació i que compta amb dos remuntadors, que ha estat creada aquesta temporada, i que ha permès situar la cota més alta del complex a 2.610 m. Amb aquesta incorporació, l'estació va oferir aquesta temporada cinc pistes vermelles més arribant fins als 165 km de traçats (160 km abalisats i 5 km d'itineraris).

Baqueira Beret ha intensificat la seva agenda d'esdeveniments sumant aquesta temporada 166 actuacions musicals i més de 60 esdeveniments esportius.

Pel que fa a les competicions esportives, l'esquí de fons ha estat el protagonista amb la Marxa Beret, celebrada al Pla de Beret al mes de febrer, cita que segueix sent la reina de les proves a l'estació en sumar aquest hivern 900 fondistes, que van recórrer els 10, 21 i 42 km dels seus diferents recorreguts.