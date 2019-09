Espot ja ho té pràcticament tot a punt per instal·lar el nou telecadira que dona accés a les pistes

Les obres de construcció del nou telecadira de l'estació d'esquí d'Espot (Pallars Sobirà), el que dona accés a les pistes, evolucionen a "bon ritme" segons el director del complex, Xavi Bigordà. A peu de pistes ja hi ha pràcticament tot el material per començar la instal·lació del nou desembragable. Bigordà ha dit que al mateix pàrquing es fa un muntatge inicial i posteriorment, amb l'ajut d'un helicòpter, es col·locaran les pilones i la resta de materials sobre el terreny. La col·locació de les pilones està previst que s'iniciï en uns 15 dies. Mentrestant, els operaris s'afanyen a construir els fonaments de les estacions motriu i de retorn. Aquest remuntador es va avariar l'hivern passat i va ser impossible reparar-lo. El nou aparell que ara s'instal·la costarà 5,7 milions d'euros.

El nou telecadira serà un desembragable de quatre places de la marca Leitner Ropeways amb capacitat de transport d'unes 2.400 persones cada hora.

Aquest telecadira substituirà l'antic remuntador que a meitat de la temporada passada es va avariar. Un dia, ja havent finalitzat la jornada, es va despenjar una cadira. Diferents informes tècnics no van poder determinar la causa de l'avaria i es va optar per substituir-lo per un de nou. Aquest telecadira que s'està construint, per votació popular, portarà el mateix nom que l'anterior: La Roca.

Bigordà ha dit que els operaris no es poden "adormir" però que de moment els terminis s'estan complint. El director de l'estació d'Espot confia que la meteorologia els deixi treballar i puguin començar la temporada estrenant aquest telecadira.