Puigbalador reobrirà dos anys després amb set pistes

L'oferta turística de la pròxima temporada d'esquí a la Cerdanya tindrà una nova proposta. L'estació d'esquí de Puigbalador, situada a l'altiplà del Capcir a 46 quilòmetres de Puigcerdà, ha anunciat la reobertura després de dos anys tancada a causa de dificultats econòmiques de gestió.

L'estació de Puigbalador, de titularitat municipal, va tancar fa dos anys perquè l'Ajuntament no va poder afrontar un nou exercici amb pèrdues, les quals, com passa a la resta d'instal·lacions municipals de l'Alta Cerdanya, les havia d'assumir la població. Ara la participació privada per part d'un empresari ha permès injectar al complex una inversió inicial d'uns 600.000 euros amb els quals ja podrà reobrir les instal·lacions aquesta temporada. Des de l'estació han apuntat que treballen amb la previsió d'obrir el cap de setmana de la Puríssima, a l'inici del mes de desembre. L'empresa concessionària del contracte de gestió d'aquest equipament públic és 'Destination Montagne'. Els seus responsables han explicat que l'objectiu del seu projecte és anar convertint l'estació d'esquí en una «estació de muntanya» que ofereixi activitats les quatre estacions de l'any. En aquesta primera temporada de la nova etapa, l'estació de Puigbalador obrirà set pistes d'esquí alpí i snowboard amb quatre itineraris verds, dos blaus i un de vermell. Aquesta última pista també permetrà fer esquí nocturn. En paral·lel, el complex també oferirà espais lúdics així com els comerços i els establiments de restauració de la zona. Els portaveus de l'empresa gestora han explicat que el camp de neu estarà obert els dimecres, caps de setmana i els períodes de vacances escolars.

Les pistes d'esquí de Puigbalador es troben situades en un entorn d'esports de neu que completen les estacions de Font-Romeu, les Angles i la Llosa. Es tracta de pistes molt freqüentades pels aficionats de la Cerdanya sobretot en els hiverns de poca neu i pocs temporals de llevant al vessant sud del Pirineu i, en canvi, temporals més generosos provinents del nord que les beneficien.

En la mateixa situació que fins ara patia l'estació de Puigbalador es troba encara la de Puigmal. Aquest camp de neu propietat de l'Ajuntament d'Er inaugurat els anys 70 està tancat des de l'any 2013. La viabilitat de l'estació, tancada també per l'acumulació de deute, passa per un pla de negoci que contempli activitats durant tot l'any.