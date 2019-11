La Molina ofereix aquest cap de setmana un primer tast de neu

L'estació d'esquí de La Molina es posa en marxa aquest dissabte 16 i diumenge 17 de novembre, No es pot dir que s'iniciï la temporada pròpiament, però com expliquen fonts de l'estació d'esquí, s'obre per poder fer "un tast de neu". La voluntat és que "els esquiadors puguin fer les primeres baixades" i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, empresa pública que gestiona el domini, ha fet una oferta de preu rebaixat: forfaits a 14,50 euros per dia, per a tots els públics, però limitat a la pista Llarga.

Alhora, l'estació proposa altres activitats com ara recorreguts d'habilitat al Parc d'aventura, als arbres o amb Segway, i excursions amb raquetes, entre d'altres. La neu que ha caigut fins ara, la baixada de les temperatures i la previsió de noves precipitacions abans del cap de setmana han portat aquesta i les altres esatacions a accelar la posada a punt de les instal·lacions per iniciar la temporada d'hivern. La data d'inici estava marcada entre l'1 de desembre i el pont de la Constitució i la Puríssima.

Actualment, l'estació informa que "el sistema de producció de neu de cultiu està a ple rendiment, els tècnics de pistes ja estan treballant per poder condicionar les zones esquiables i els serveis s'estan acabant de condicionar". Està previst que el cap de setmana del 23 i 24 de novembre La Molina posi a l'abast dels usuaris el màxim de domini esquiable possible i a partir del 30 de novembre obri ininterrompudament fins al dilluns 13 d'abril de 2020.

Les oficines de l'estació també estaran obertes al públic, de 2/4 de 9 del matí a les 5 de la tarda per tramitar forfets de temporada, donar informació de les promocions vigents i explicar als usuaris totes les novetats de la temporada.

La Molina i Masella sumen 145 quilòmetres de domini esquiable

Aquesta temporada d'hivern 2019-2020, La Molina fa un salt en la promoció dels esports de neu i del territori que l'envolta. Aquest hivern estrenarà un remuntador nou que permetrà perllongar el tram del Telecabina Cadí-Moixeró fins al Niu de l'Àliga, arribant al cim de la Tosa (cota 2.537 m) i al Parc Natural Cadí-Moixeró. Gràcies a aquesta instal·lació, serà més directe l'accés al conjunt La Molina+Masella, domini esquiable de fins a 145 quilòmetres i un dels més grans del sud d'Europa.

Paral·lelament, aquest hivern La Molina també comptarà amb el Telecadira El Llac, que dona accés des de la zona del llac La Molina fins a Coll de Pal.

La Molina, a l'avantguarda de la tecnologia

En el marc del procés de digitalització de totes les estacions d'FGC, La Molina ofereix l'anomenat Forfet Mans lliures, que permet un control d'accés digital als remuntadors. I l'estació també disposa del sistema "La Molina Check In", que permet als usuaris que hagin fet per primera vegada la compra online poder recollir, amb el codi QR, el seu forfet a les màquines expenedores repartides pels diferents punts de venda de l'estació i també a Puigcerdà. D'aquesta manera, s'evitaran cues i s'estalviaran temps, i per a properes ocasions, només hauran de recarregar-lo a través de la pàgina web o de l'APP.

Temporada carregada de novetats

Aquesta temporada, La Molina estrenarà l'Escape Snow "Alerta Allau": una nova activitat que es basa en el joc per a la presa de decisions. Els participants s'hauran de posar en la pell d'un equip de socorristes després d'una alerta per allau.

L'après-ski amb activitats nocturnes i les activitats al Parc Natural també tindran un paper destacat amb les màquines trepitjaneu i la nova instal·lació del Telecabina. A més, els nous canons oferiran més opcions de producció de neu que garanteixi la pràctica de l'esquí.