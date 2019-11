Els primers esquiadors estrenen la temporada a Masella amb una pista oberta

Els primers esquiadors ja han estrenat la temporada d'esquí aquest dimecres a l'estació de Masella (Cerdanya). D'aquesta manera es converteix en el primer complex dels Pirineus en obrir les instal·lacions. Ho han fet amb una única pista oberta i dos remuntadors funcionant i de cara al cap de setmana la superfície esquiable s'ampliarà.

La gent ha demostrat que hi ha ganes de neu i unes desenes d'amants de l'esport blanc s'han apropat a l'estació per fer les primeres baixades i comprovar l'estat de les pistes; neu pols amb uns gruixos d'entre 20 i 25 centímetres. Maite Martí, directora comercial de Masella, ha dit que l'estació ja no tancarà fins a finals de temporada, si la neu ho permet.

Pel que fa a les previsions de temporada són bones donat que poder obrir l'estació el 13 de novembre és una molt bon senyal. Martí ha recordat que les estacions, ara, estan molt ben preparades pel que fa a instal·lacions de producció de neu.

Martí ha explicat que l'obertura s'ha pogut fer gràcies a les baixes temperatures, que han permès treballar amb la xarxa de neu produïda, i les primeres nevades que han tenyit de blanc les cotes mitjanes i altes del domini esquiable.

L'estació cerdana va anunciar l'obertura de l'estació a menys de 24 hores d'obrir el complex i els esquiadors amb més ganes de fer les primeres baixades ja s'han desplaçat fins a Masella per comprovar l'estat de la neu.

Amb la inauguració de la temporada aquest dimecres, Masella pretén oferir, un any més, la temporada més llarga dels Pirineus.

Els primers esquiadors han pogut gaudir d'un bon dia de neu donat que les condicions meteorològiques han estat bones, ha fet fred però els ha acompanyat el sol en les seves baixades.