L'estació solsonina de Port del Comte es renova per arribar als 90.000 usuaris

L'estació solsonina del Port del Comte prepara les últimes millores per obrir portes pel pont de la Puríssima, la primera setmana de desembre. Tanmateix, no descarten avançar l'obertura una setmana si les condicions meteorològiques ho permeten.

L'estació d'esquí obrirà al desembre, amb la incorporació de millores que l'han de fer més competitiva. La intenció de la direcció de l'estació és superar els 80.000 esquiadors de la temporada anterior, ha explicat el director de l'estació, Albert Estella. «L'objectiu és superar els 90.000 esquiadors, però això dependrà de la temporada i la meteorologia», ha afirmat.

Estella apunta que si les condicions meteorològiques ho permeten, també es podria avançar una setmana l'obertura prevista, i s'iniciaria l'activitat l'últim cap de setmana de novembre. La previsió és allargar la temporada durant quatre mesos, fins al pont de Setmana Santa, al mes d'abril.

Pel que fa als serveis, el Port del Comte tracta de millorar l'accés dels usuaris a la zona. Ha adquirit noves màquines de neteja de neu que permetran millorar els accessos dels vianants a l'estació, i a la zona tubbys s'ha asfaltat i pintat l'aparcament. També han recobert diversos talussos amb terra vegetal.

Energia de renovables



D'altra banda, el Port del Comte també aposta per la millora del consum energètic. Segons fonts de l'empresa, l'energia consumida prové completament de fonts d'energia renovables i enguany volen potenciar l'estalvi d'aigua a través de sistemes de recuperació de l'aigua del desglaç i de la pluja. Addicionalment, s'aprofitaran els residus vegetals de la neteja del bosc per utilitzar-les posteriorment com a biomassa que els permeti protegir les zones amb més risc d'erosió.

Pel que fa a l'estat de les pistes, l'estació ha ampliat el nombre de canons de neu artificial. Aquests seran de baix consum i seguiran la línia que ja ha establert l'estació d'estalvi energètic. Per últim, enguany també hi haurà nova senyalització de les pistes, i es milloraran els murs de contenció.