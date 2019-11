El domini de La Molina + Masella obre aquest cap de setmana amb 67 km de pistes obertes

Aquesta primera quinzena de novembre, marcada per un fred ideal per la producció de neu sumat a les darreres nevades, permeten obrir aquest 23 i 24 novembre el domini esquiable de La Molina + Masella. És la data d'obertura més primerenca de la història de la connexió entre les dues estacions, que s'estenen per la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès.

La previsió d'obertura, durant aquest primer cap de setmana és amb:



Remuntadors oberts: 16

Pistes Obertes: 55

Km esquiables oberts: 67 km

Desnivell: 100% del desnivell esquiable obert, amb 937 m de desnivell des punt més alt del domini (Niu de l'Àliga-2537 m) fins el punt més baix (Pla de Masella-1600 m).

Obertura del nou telecabina Cadí-Moixeró i el telecadira Jumbo Tosa



Aquest dissabte serà el primer dia de funcionament del nou telecabina Cadí-Moixeró. Aquest remuntador és un telecabina de 8 places que puja des de l'edifici del Telecabina-1667 m fins al Niu de l'Àliga-2537 m, és a dir el refugi del cim de la Tosa. En paral·lel també serà el primer dia d'obertura, de la present temporada, del telecadira Jumbo Tosa, el desembragable de 6 places que, per cota alta, uneix a les dues estacions per la banda de Masella.

La Molina i Masella formen el domini esquiable conjunt que té un total de 145 km de pistes. Ambdues estacions comparteixen i comercialitzen un forfet en comú per esquiar indistintament a les dues estacions. El sector comú a on conflueixen La Molina i Masella és conegut amb el nom de Dues Estacions. L'enllaç físic entre les estacions és a través del nou telecabina Cadí-Moixeró i el teleesquí de Set Fonts, per part de La Molina, i els telecadires La Pia Express (a cota mitja) i Jumbo Tosa (a cota alta), per part de Masella.