Rossignol reobrirà l'antiga estació de Puigmal com a parc d'activitats

L'Ajuntament d'Er i l'empresa de material d'esports de muntanya Rossignol han arribat a un acord per reobrir l'antiga estació d'esquí de Puigmal, tancada des de l'any 2013, com a parc d'activitats per a tot l'any. La nova estació, que obrirà el dia 21 de desembre, no oferirà remuntadors ni pistes d'esquí amb neu preparada per lliscar sinó un mapa d'itineraris gratuïts de diverses modalitats, com ara la bicicleta tot terreny, el senderisme, la marxa nòrdica i l'esquí de muntanya.

La nova estació Puigmal es projecta com un parc d'activitats obert tot l'any sota la marca Quatre estacions, i oferirà al visitant una xarxa d'una trentena de camins per recórrer, ja sigui a peu, en bici o en esquís de muntanya. La principal raó del canvi de plantejament per a l'estació és l'absència de neu i d'inversió per equipar-la de canons d'innivació. En aquest sentit, el canvi climàtic que afecta les estacions a cotes més baixes, com ara les d'esquí nòrdic, ha comportat el descens dels gruixos a les pistes i, així doncs, la impossibilitat de poder assegurar els circuits de descens i el manteniment dels remuntadors.

La implicació de l'empresa Rossignol a través de la seva àrea d'activitats a l'aire lliure ha permès a aquest equipament municipal oferir als futurs nous usuaris, un públic més familiar i esportiu que el d'una estació d'esquí clàssica, itineraris geolocalitzats i descarregables a través d'una aplicació, així com webs específics per a cada esport que es pot fer a l'estació.

Els responsables polítics d'Er i de la Comunitat de Comunes de l'Alta Cerdanya confien que la nova etapa de l'estació de Puigmal ajudi a reactivar l'economia local.