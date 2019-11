El Port del Comte avança la seva obertura a aquest cap de setmana

L'estació d'esquí de la comarca del Solsonès finalment obrirà les seves pistes abans del que havia previst en un principi. Els amants de l'esquí, l'snowboard i la neu podran començar a gaudir de les instal·lacions del Port del Comte aquest mateix dissabte. La intenció de l'estació era obrir el desembre, pel pont de la Puríssima, però com ja va avançar Regió7 dimecres passat, si nevava i feia fred hi havia la possibilitat d'obrir abans.

Finalment les condicions meteorològiques d'aquests darrers dies han fet possible l'obertura del Port del Comte una setmana abans del previst. Enguany, la direcció de l'estació té com a objectiu superar els 90.000 esquiadors durant la temporada, després que en la passada s'arribés als 80.000, i la previsió és tancar-la a l'abril, per Setmana Santa.