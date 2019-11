L'esquí nòrdic dobla en quatre anys el número de forfets de temporada

El sector de l'esquí nòrdic ha iniciat la temporada 2019-2020 amb molt optimisme per dos grans factors: d'una banda el fet que les primeres nevades han caigut d'una manera més repartida que l'any passat per les set estacions de fons del país, no beneficiant-ne tan sols una com va passar bona part de la temporada passada i, de l'altra, que ja ha superat el record de forfets de temporada venuts l'any passat. Quan encara no s'ha acabat el mes de novembre, la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l'Esquí Nòrdic ja ha tramitat més de 1.500 forfets, una xifra impensable fa tan sols tres anys.

La temporada passada el sector de l'esquí de fons va viure un any atípic. La neu va caure de manera molt generosa a l'estació alt urgellenca de Tuixent la Vansa, que va obrir pràcticament tot l'hivern, però va ser escassa a la resta de camps de neu. Amb tot, les set estacions van registrar un record en la tramitació d'abonaments de temporada assolint al tancament del balanç els 1.409 carnets. Aquest any ja ha aconseguit superar els 1.500, per la qual cosa els gestors de les estacions esperen que la base d'aficionats fidels al nòrdic consolidi el progressiu creixement. En aquest sentit, la xifra deixa lluny l'històric llindar dels mil abonats que tan sols fa cinc anys semblava inabastable. L'any 2017 Tot Nòrdic va superar el seu record amb 769 forfets, i l'anterior en va tramitar 723, és a dir menys de la meitat que aquest any. En els dos primers caps de setmana, les estacions han arrancat amb bona afluència d'esquiadors.