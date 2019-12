La dècada prodigiosa a l'esquí de fons català

L'esquí nòrdic viu uns anys de llançament. Si bé queda molt lluny de les xifres de l'esquí alpí, les estadístiques de les últimes temporades assenyalen la consolidació d'una base d'aficionats cada vegada més ample que fa veure el futur amb optimisme als responsables de les estacions de fons. En l'última dècada les xifres d'esquiadors s'ha multiplicat i, el que fa ser més esperançador als camps de neu, el nombre de forfets de temporada tramitats s'ha doblat en tan sols els últims quatre anys.

Cada vegada més esquiadors es desplacen a les estacions nòrdiques, on els aficionats no tan sols troben unes pistes per lliscar i fer-hi esport –un dels més complets segons els experts–, sinó que alhora ho fan en un entorn en silenci i en plena comunió amb la natura. Un dels factors que han ajudat a popularitzar l'abonament de temporada és la possibilitat de gaudir de manera gratuïta d'un dia d'esquí també a les estacions alpines que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat. Amb aquesta oferta d'esquí i natura, les set estacions nòrdiques del país, de les quals tres són a la Cerdanya, Lles, Arànser i Guils, i dos a l'Alt Urgell, Tuixent-la Vansa i Sant Joan de l'Erm, presenten un balanç estadístic en els últims deu exercicis que fa veure al sector que la tendència a l'alça no és cosa d'un dia. Així, en els últims tres anys les set estacions han rebut més de 60.000 visitants, quan al principi de la dècada la xifra se situava al voltant dels 30.000 o 40.000. La tendència dibuixa una línia ascendent: la temporada 2009-2010 l'esquí de fons va rebre 47.367 aficionats; la 2010-2011, 27.525; la següent les pistes ni tan sols van poder obrir; la 12-13 en va rebre 43.272 esquiadors; la següent 60.946; la 14-15, 35.784; la 15-16, 34.784; la 16-17, 68.910; la 17-18 76.514; i la temporada passada 18-19, 62.362 aficionats. Les xifres mostren que en hiverns amb un nivell de neu acceptable,els aficionats responen.

Pel que fa a les xifres sobre els abonaments de temporada tramitats, l'esquí nòrdic va aconseguir trencar la temporada passada el llindar dels mil, amb 1.409, un fet impensable fa deu anys. Des de l'inici de la dècada, les xifres de forfets de temporada han estat: 758, 367, 221, 984, 781, 723, 769, 938, 1.409 i, aquest any de moment, 1.500 abonaments.

La Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l'Esquí Nòrdic ha apuntat que cada cop més gent coneix les set estacions i la seva oferta. En aquest sentit, un dels pilars de la seva proposta és ser un entorn idoni per a les activitats familiars, amb excursions amb raquetes com a alternativa. Per a aquesta temporada, el sector de l'esquí de fons també confia en una previsió meteorològica a llarg termini que planteja un hivern generós en nevades.