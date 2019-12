La Molina té neu per garantir la pràctica de l'esquí fins a Reis

Les estacions d'esquí i muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), entre les quals la de la Molina, acumulen a dia d'avui gruixos mínims de 20 cm i els màxims han augmentat fins als 85 cm, el que augura unes bones perspectives de neu per als dies de Nadal. A més de la Molina, FGC gestiona Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé.

La combinació de nevades i baixes temperatures de la darrera setmana està afavorint el treball dels equips de pistes perquè abans de Nadal les cinc estacions d'FGC tinguin a punt el màxim nombre de traçats.

Entre les estacions de FGHC, de les que acumulen gruixos més importants són les del Pallars Sobirà, gràcies a les nevades del passat dijous 12 de desembre, que van deixar prop de mig metre de neu nova a Espot (de 30 a 85 cm de neu i accediran a 21 de les 22 pistes (és a dir, el 95%), el que es tradueix en 23,18 quilòmetres. A Port Ainé els usuaris podran lliscar per 24 de les 25 pistes (96%), és a dir, 26,42 quilòmetres esquiables i gaudiran de 30 a 80 cm de neu. Una previsió que pot millorar encara més com a conseqüència de les importants nevades que s'esperen per avui divendres.

Està previst que La Molina, amb gruixos de neu que van dels 20 als 70 cm, obri al públic 55 pistes, és a dir, el 81% de l'estació. Hi ha 57 quilòmetres accessibles. Amb tot, els usuaris tindran al seu abast el domini esquiable de La Molina i Masella "Alp2500", a través del Telecabina Cadí-Moixeró, que ara arriba fins al Niu de l'Àliga, al cim de la Tosa (cota 2.537 m). Amb aquesta instal·lació, es fa més directe l'accés al conjunt Alp2500, un dels dominis esquiables més grans del sud d'Europa.

Vallter 2000, amb gruixos de neu de 19 a 40 cm, té previst obrir al públic fins a 9 pistes. I també està previst que Vall de Núria obri durant les festes nadalenques el 55% del domini esquiable. Amb gruixos de 30 a 40 cm.

Entre d'altres propostes, el dia 1 de gener La Molina acollirà el 70è Descens Infantil a la Pista Llarga. Es tracta d'una de les curses amb més antiguitat d'Europa, que es celebra cada 1 de gener des l'any 1950 a Pista Llarga, on es reuneixen uns 150 participants, acompanyats dels seus familiars i amics. Els protagonistes d'aquesta prova han de demostrar les seves habilitats apreses en la disciplina de l'esquí al llarg de la seva curta vida, ja que la particularitat és que són nens i nenes fins a 6 anys.

I el 5 de gener, La Molina acollirà una de les jornades més especials de tot l'any. L'estació rebrà la visita de SSMM els Reis d'Orient i organitzarà una baixada infantil de torxes. A partir de les 17.00 h a Pista Llarga l'estació oferirà diferents activitats. A les 17.45 h hi haurà xocolatada i coca per als nens i nenes. Cap a les 18.30 h, quan la nit comenci a caure, els Reis Mags baixaran de les muntanyes acompanyats per tota una corrua de torxes fins arribar a Pista Llarga, on faran l'entrega de regals.