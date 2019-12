La Molina+Masella, un dels dominis esquiables més grans de l'Estat

L'estació d'esquí de La Molina (Cerdanya) fa un salt en la promoció dels esports de neu i del territori. Ho fa de la mà de l'estació veïna: Masella. Aquesta temporada 2019-2020, els visitants d'ambdues estacions poden gaudir d'una forma més fàcil del domini conjunt La Molina+Masella, o el que és el mateix: 145 quilòmetres de domini esquiable. S'ha convertit en un dels més grans de l'estat gràcies al perllongament del segon tram del Telecabina Cadí-Moixeró fins al Niu de l'Àliga, arribant al cim de la Tosa (cota 2.537 m) i al Parc Natural Cadí-Moixeró.

Paral·lelament, aquest hivern La Molina també comptarà amb el Telecadira El Llac, que dona accés des de la zona del llac La Molina fins a Coll de Pal. D'aquesta manera es consolida el punt d'accés a l'estació pel Berguedà, ara ja amb un remuntador directe de connexió des del centre neuràlgic de La Molina.

Destí ideal per als esquiadors metropolitans

A només 150 quilòmetres de Barcelona i a 20 quilòmetres de Puigcerdà, La Molina es configura com un destí proper per als esquiadors de l'àrea metropolitana. Per arribar-hi, els visitants compten amb diverses opcions que s'adapten a les necessitats de cadascú: gràcies als mitjans de transport públic, és una de les estacions més ben connectades de Catalunya. De fet, La Molina ho posa fàcil amb els títols combinats de forfet + bitllet de transport, per gaudir al màxim del dia d'esquí i de totes les activitats disponibles.

Entre les propostes, destaca l'oferta especial de l'Ski Tren, que inclou bitllet de tren d'anada i tornada des de les principals estacions de Rodalies de Catalunya (Línia R3 Renfe) fins a La Molina; transfer d'anada i tornada amb autobús des de l'estació de tren de La Molina fins a peu de pistes i forfet d'esquí d'1 dia La Molina.

Paral·lelament, per accedir al domini esquiable La Molina+Masella els usuaris tenen l'opció d'arribar-hi amb un servei d'autobús operat per Sagalés, dimarts i dissabtes. Aquesta oferta inclou bitllet d'autobús d'anada i tornada (des de Barcelona, Granollers, Sabadell, Terrassa i Manresa) fins a l'estació d'esquí de La Molina i viceversa; servei amb guia acompanyant; forfet d'1 dia La Molina + Masella i assegurança d'esquí.



Turisme actiu

L'estació de La Molina ofereix grans possibilitats per al turisme actiu. És una vall privilegiada per a la pràctica de l'esport al llarg de tot l'any. Les seves característiques geogràfiques i climàtiques, les seves immillorables instal·lacions i la gran oferta del sector conviden a practicar tota mena d'activitats esportives emmarcades en un entorn d'alta muntanya. Però el seu atractiu no s'acaba aquí, ja que també es caracteritza per la seva gastronomia de la Cerdanya i pel seu ric passat històric i cultural.

El Berguedà i el Ripollès són comarques que limiten amb la Cerdanya i on s'integra La Molina. Zones que també tenen un gran potencial turístic. Al Berguedà compte amb espais emblemàtics com el massís del Cadí-Moixeró, un dels Parcs Naturals més grans de Catalunya; el massís del Pedraforca i altres espais naturals protegits, com l'embassament de La Baells. Aquí es pot practicar activitats com el senderisme, BTT, escalada, natació en aigües obertes o qualsevol altra activitat en el medi natural.

Al Ripollès hi ha 32.000 ha. de zones d'interès natural protegides on practicar el turisme familiar, el senderisme, estudiar el romànic present a la comarca i realitzar itineraris ecoturístics a les capçaleres de Ter i del Freser.

Activitats per al públic no esquiador

Aquest hivern, els esquiadors i snowboarders poden gaudir a La Molina de 71 quilòmetres esquiables dividits en 68 pistes per a tots els nivells, d'un snowpark, un boardercross i el halfpipe més gran de tot el Pirineu, a la zona Alabau.

Però La Molina també està dissenyada per al públic no esquiador. Ofereix un gran nombre d'activitats a la neu. Entre les principals propostes destaquen especialment les excursions en màquines trepitjaneu, una experiència única que convida a gaudir dels paisatges d'alta muntanya d'una manera diferent, molt original i entretinguda; així com els circuits de raquetes de neu «Descoberta de la Fauna», en què els visitants poden descobrir el fantàstic entorn natural del Pirineu.

I les possibilitats de La Molina no s'acaben aquí. Els visitants també poden esprémer la seva experiència a la neu en el tubbing de La Molina. Es tracta d'una activitat de lleure a l'aire lliure, ubicada a la zona familiar del Bosquet, que permet llançar-se per uns tobogans mitjançant un flotador circular, conegut com dònut gegant. I, per als més petits, l'estació disposa del Parc d'aventura als arbres, amb 4 circuits amb tirolines dalt els arbres: xarxes, ponts tibetans, salts de Tarzan i tot tipus de jocs en alçada que permetran gaudir d'aquest bosc vertical.

Estacions de de muntanya gestionades per FGC

La Molina és una de les estacions gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que ha basat la nova campanya de neu en la gestió sostenible i la promoció del territori i de l'entorn natural. A part de les novetats de La Molina, a Vall de Núria es presenta un hivern a l'alta muntanya que gira al voltant de tres eixos: família, relax i actiu. D'altra banda, Vallter 2000 acull una temporada amb millores perquè els visitants gaudeixin, encara més, de la seva experiència a la neu. I les estacions d'Espot i Port Ainé compten amb nous canons, control d'accés i instal·lacions, com el nou telecadira La Roca d'Espot.