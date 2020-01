Un vídeo mostra com una allau engoleix un corredor

El vídeo d'un corredor que és engolit per una allau de neu a prop del Lake Louise a Alberta, Canadà, està corrent com la pólvora per les xarxes socials. En les imatges que va gravar el propi protagonista, Byron Howard, es veu tot el mal tràngol que va viure.

Howard va sortir a còrrer al final del dia quan una allau el va sorprendre baixant cap a ell per la vessant de la muntanya. "Vaig mirar per sobre l'espatlla i allà estava", ha relatat el protagonista. "Està rodant cap a mi", va afegir en una entrevista al digital canadenc '660 news'.

Malgrat la crítica situació, el canadenc va aconseguir captar tots els fets amb la càmera del seu smartphone. A més, el vídeo es va publicar a YouTube mentre ell encara estava envoltat pel núvol blanc.

"Realment no vaig escoltar res, però la meva dona estava darrere meu uns 200 o 300 metres i el meu fill estava a uns altres 300 metres més enrere que ella, i els dos van escoltar un boom". En el vídeo, es pot escoltar el Howard respirant profundament mentre escapa frenèticament.