Viatges a la neu? El que no pots oblidar

Amb aquest temps, un bon plar per el cap de setmana és visitar les montanyes nevades i practicar esports de neu com esquí o snowboard.

A l'hora de viatjar a la neu es necessari seguir uns consells sobre com vestir-nos i protegir-nos amb alguns materials. Aquests són els elements imprescindibles per comenzar a esquiar, recomanat per l'Associació Turística d'Estacions d'Esquí i Montanya (Atudem), que engloba 33 estacions d'esquí i montanya.

1. Protector solar



Els experts consideren que per cada 300 metres d'altitud la radiació ultravioleta s'intensifica un 5%. A més, el fred i el vent provoquen que la pell es dehidrati i tingui perill de cremar-se.

És important comptar amb un protector de sol adecuat que ens protegeixi de les cremades. La millor opció és el protector de factor 50+, que evitarà que la pell es cremi durant les nostres jornades solejades esquiant en les pistes. Per conseguir que la nosre pell no pateixi és important posar-se crema cada dues hores i no dejar-se enganyar pels núvols, ja que, encara que estigui ennuvolat , els raixos de sol segueixen entrant en la pell.





2. Roba tèrmica



Per esquiar, és recomanable vestir-se amb tres tipus de capes. La primera, eés una segona pell enganxada al cos feta per la roba tèrmica. Es convenient que sigui de llana o un teixit sintètic no absorbent com el poliéster.

La segona capa és la de aïllament, que serveix per retenir el calor que genera el cos. Per últim, és important equpar-se amb una tercera capa o una capa exterior com un mono d'esquí, pantalons i un anorak.

La jaqueta d'esquí ha de ser a prova d'aigua; és a dir, amb una impermeabilitat mínima de 5.000 mm i capas d' expulsar el vapor d'aigua produit per la transpiració, així com mantindre el cos sec.





3. Gorro i guants



Uns guants impermeables són escencials, tant per aïllar-nos del fred com per protegir-nos les mans devant de possibles caigudes. també és important no oblidar-se del cap, la zona del cos per la que és perd més calor. Per això, mantenir el cap calent és el primer pas per tindre la resta del cos calent.





4. Casc i ulleres de sol



Els cascs d'esquí no són només per a nens, és aconsellable que se'ls posin tots els esquiadors. Hi han alguns dissenyats per esquí i snowboard a pista i d'altres totterrenys per els més avanturers.

També és indispensable protegir els nostres ulls dels rajos de sol, ja que després d'expondr-ens molta estona al sol pot generar irritació als ulls i arribar a desteriorar la vista. En cotes més altes, el reflexe del sol en la neu s'accentua i els ulls estan mes expostos als raijos ultravioletes. Mentres el mar reflexa el 25% de la llum, la neu reflecta el 85%.

Per esquiar tranquils les nosres ulleres de sol han de tenir un filtre anti raijos ultravioletes i es convenient que tinguin un filtre solar de categoria S4, específic per condicions d'alta montanya.





5. Espinilleras



Per els que tenen molesties amb les botes d'esquí, una opció és portar espinilleras. Existeixen unes de gel que s'adapten a la forma de la cama i alliberen el dolor de la pressió que provoquen les botes.





6. Mitjons i plantilles



Per esquiar el mitjó ha de ser fí, però amb reforssos especials al taló i ala punta del peu. El material, és recomanable la llana merino, un teixit tèrmic i repelen a l'aigua. També és poden posar unes plantilles si són necessaries o inclús unes plantilles càlides, que ajuden a mantenir el calor en l'interior de la bota.





7. Protector labial



El fred i els raijos de sol tallen els llavis. per evitar-ho, és necessari utilitzar un protector labial que inclueixi protecció solar. Per evitar els llavis tallats és recomana un protector que tingui un FPS de 50.





8. Botes de descans



Al pendre un descans d'esquiar o acabar la jornada a les pistes, és important treur-ens les botes i posar-nos unes de descans. D'aquesta forma, els peus es mantindran calents i còmodes per estar a punt i seguir esquiant el dia seguent.





9. Secador de botes i guants



Per els que pateixen amb l'humitat, una bona idea es fer-se amb un secador de botes i guants. Després d'una jornada d'esquí es coloquen unes dues o tres hores en l'interior de les botes i squen completamet el calçat, a més de calentar-lo a una temperatuira agradable i evitar que apareguin males olors.





10. Cadenes o pneumàtic d'hivern pel cotxe



Per últim, abans de sortir de casa, s'ha de preparar el desplaçament. Asegúrat de tenir cadenes o pneumàtic d'hivern per conduir en la neu de forma segura. Els pneumàtics d'hivern són una bona alternartiva per llocs amb molta neu, ja que conserven millor l'estabilitat del vehícle i són més eficients a l'hora de frenar.