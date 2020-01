El volum d'esquiadors catalans a les estacions nord-catalanes puja al 25%

Les estacions d'esquí de l'Alta Cerdanya i el Capcir recuperen mercat de la Catalunya del sud a pesar de ser més lluny de grans ciutats com Barcelona i Manresa respecte d'altres com la Molina o Masella, a la Baixa Cerdanya, Vallter 2000, al Ripollès, o Port del Comte, al Solsonès. En els últims cinc anys les estacions agrupades sota la marca Neus Catalanes, o Nieges catalanes en la seva denominació en francès, han recuperat el percentatge d'esquiadors del 25% provinents del sud de la frontera estatal, la qual cosa comporta que es torna als percentatges anteriors a la crisi econòmica.

Entre les estacions més beneficiades per aquest augment d'esquiadors sud-catalans, que ha fet passar el percentatge del 12% al 25%, hi ha les de Font-romeu Pyrénées 2000, a l'Alta Cerdanya, i els Angles, al Capcir, que són a uns 40 minuts per carretera de Puigcerdà. En l'última campanya de Nadal, les estacions de Neus Catalanes, van rebre 100.000 esquiadors, la qual cosa equival a dir que 25.000 provenien de les comarques catalanes, principalment de Barcelona i Girona. El director de l'oficina de turisme dels Angles, Antonio Marin, s'ha mostrat confiat que aquestes xifres incrementaran encara més i ha destacat la importància que té per a aquests camps de neu la clientela catalana entre el ventall de perfils estrangers que escullen aquesta zona per esquiar. Segons Marin, al llarg de la primera dècada del 2000 el percentatge d'esquiadors catalans en aquests complexos se situava entre el 20 i el 23%. Amb l'arribada de la crisi, «la gent no s'ho podia permetre tant» i aquesta xifra va baixar fins a quedar entre el 12 i el 13%. Això no obstant, en els darrers cinc anys, la situació «s'ha animat» per la recuperació econòmica i la clientela catalana se situa en el 25%. L'afluència catalana en aquestes estacions també ve donada pels entrenaments que hi fan clubs d'esquí com el de Puigcerdà o Llívia, així com per les estades que hi fan escolars d'arreu de Catalunya i el País Valencià. El sector també preveu una alta ocupació al febrer amb la celebració de les vacances escolars.

Coneixedors d'aquesta atracció entre el públic sud-català, les estacions de l'Alta Cerdanya i el Capcir porten a terme en els últims anys campanyes de noves inversions. Els Angles ha invertit aquesta temporada dos milions d'euros en la renovació de les cabines d'accés a les pistes.