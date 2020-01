Les estacions d'esquí celebren el dia mundial de la neu

Les estacions del Pirineu de Catalunya, Andorra i França afronten el cap de setmana amb el Dia Mundial de la Neu del 19 de gener, promogut per la Federació Internacional d'Esquí, com a punt fort en gairebé totes les pistes.

Així, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ja ha anunciat que les seves instal·lacions celebraran aquesta cita diumenge amb diferents propostes familiars. La Molina organitzarà una prova per als més petits a la que hauran de superar obstacles i trobar un tresor ocult mentre baixen per les pistes.

A la Vall de Núria, es disputarà un eslàlom paral·lel obert a tots els públics i tindrà lloc també una trobada de constructors d'iglús. Vallter 2000 posarà en marxa diferents jocs i un taller de titelles, així com un concurs de ninots de neu que comptarà amb diferents premis.

Espot i Port Ainé han apostat per una jornada esportiva que inclourà una sortida amb raquetes per a nens d'entre cinc i catorze anys i Masella s'apunta amb el seu jardí de neu com a eix.

Boí Taull, que manté tancat el telecadira de Puig Falcó per una avaria i que acull el cap de setmana la Copa d'Espanya d'Esquí de Muntanya, i Baqueira Beret repeteixen com les estacions catalanes amb majors gruixos a les cotes altes en arribar als 140 i 130 centímetres respectivament, mentre que Port de Comte es mou entre els 10 centímetres i el mig metre.

La instal·lació aranesa celebrarà també el Dia Mundial de la Neu durant aquest cap de setmana i el proper amb activitats com un descens de torxes aquest dissabte i promocions per animar els que mai hagin esquiat anteriorment.

A Andorra, Pal Arinsal se suma igualment a aquesta festa, encara que una de les notícies destacades al Pirineu Andorrà té a veure aquesta setmana amb la sostenibilitat, després que Ordino Arcalís hagi anunciat que suprimirà 100.000 ampolles d'aigua d'un sol ús.

Per aconseguir-ho, l'estació posa a la venda en col·laboració amb l'organització ecologista Clean Wave, amb seu a Balears, unes ampolles metàl·liques que es poden omplir i fer-ho amb aigua tractada de les muntanyes d'Arcalís a través d'unes màquines que la depuren.

Grandvalira, a ple rendiment amb prop de 200 quilòmetres de pistes en marxa, celebra també el Dia Mundial de la Neu amb una jornada diumenge dedicada a el públic infantil i amb epicentre a la zona de Pla d'Espiolets en el sector de Soldeu.

Un eslàlom paral·lel, un mini boarder cross, un mini Big Air, un eslàlom gegant i un taller de surf de neu formen part de les diferents animacions, que s'acompanyaran de xocolata calenta.

A França, les activitats més destacades de el cap de setmana tindran lloc a les estacions de Font Romeu, Grand Tourmalet i Angles amb la Trail La Romeufontaine, la Monoskiparty i el festival de l'aventura respectivament.

A les pistes franceses, Piau Engaly presumeix novament de gruixos de fins a 120 centímetres en les seves cotes més altes, tot i que també ho fa Gourette amb 105 o La Pierre Saint Martin amb un metre.