Arribar i esquiar amb el nou forfet BaqueiraPASS

El BaqueiraPASS és el nou suport del forfet de l'estació que ofereix al esquiador major comoditat adaptant-se a les seves necessitats. Es tracta d'una targeta personal destinada a millorar l'experiència de l'esquiador o snowboarder a través de la personalització de productes i serveis segons els interessos de cada client.

Els posseïdors de BaqueiraPASS podran recarregar en línia a millor preu el seu forfet i també el de familiars i amics amb l'avantatge de no haver de passar per taquilles. El titular pot gestionar la seva àrea privada per consultar i actualitzar les seves dades i personalitzar les comunicacions amb l'estació per rebre la informació més útil i adaptada a les seves preferències.