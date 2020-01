Les nevades del Glòria omplen de neu les estacions d'esquí

Després de les dificultats causades pel Glòria aquests últims dies, les estacions d'esquí encaren el cap de setmana amb molta neu nova i amb l'objectiu de tenir el màxim de pistes disponibles de cara a aquest cap de setmana. Després de rebre 70 centímetres de neu acumulada, el Port del Comte va obrir ahir primer amb la zona de debutants i la Rasa Coma i avui ja ho ha fet amb tres dels quatre sectors de l'estació amb totes les seves pistes disponibles, exceptuant Estivella que obrirà demà.

Per la seva banda, La Molina també va reobrir ahir, però amb només 17 pistes de 68 disponibles a primera hora del matí. Després de rebre 110 centímetres de neu acumulada a la cota 1700 i 140 a la cota 2000, els operaris continuen treballant per posar a punt el màxim possible de pistes de cara al cap de setmana. Avui han obert amb 28 pistes disponibles i l'estrena aquest any del Fun Park i l'slalom tecnològic que fins ara no s'havia pogut obrir per falta de neu, però l'intenció de l'estació és poder tenir disponible demà les zones Torrent i Alabau.

Masella no va tancar cap dia de la setmana però el més d'1 metre i mig de neu acumulada que ha rebut els últims dies han fet que encara avui no tingui totes les pistes disponibles. L'estació està treballant per provocar allaus controlades a les cotes altes, on hi ha les pistes tancades, per obrir-les com abans millor.

Les nevades que ha deixat la borrasca Glòria al nord de Catalunya van provocar incidències en les estacions d'esquí de la Catalunya Central que van impedir que La Molina no pogués obrir ni dimarts ni dimecres i el Port del Comte tampoc pogués dimecres per culpa d'una avaria que els va deixar sense subministrament elèctric causada per les fortes precipitacions. Per la seva part, Masella va poder obrir bona part de les seves pistes durant tota la setmana.