El domini La Molina-Masella s'obre al turisme de Barcelona i al Regne Unit

El domini que formen les estacions de La Molina i Masella, consolidat aquesta campanya amb la prolongació del telecabina que puja ara fins a la cota de 2.537 metres, s'ha obert a un nou tipus de client i vol captar els turistes que visiten Barcelona i els esquiadors del Regne Unit.

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, empresa que gestiona la primera d'aquestes instal·lacions, ha confirmat aquesta dada en una entrevista amb EFE, en què admet que la nova realitat d'aquest espai de turisme de neu és que, per la seva extensió de 144 quilòmetres, és una de les grans destinacions d'hivern del món.

Font explica que la captació de visitants de la capital catalana que vulguin acostar-se uns dies a un domini d'esquí d'aquest tipus recau en Turisme de Barcelona i l'Agència Catalana de Turisme, "que són els experts", i posa en el punt de mira el proper Congrés Mundial de Telefonia. L'altre nínxol és el Regne Unit, que compta amb un important nombre d'aficionats a l'esquí que, obligats a desplaçar-se al continent, escullen sempre estacions amb molts quilòmetres de pista, com és el cas de La Molina-Masella, ja que hi passen entre tres i quatre dies. El canvi de mentalitat que ha proporcionat aquesta prolongació del telecabina Cadí-Moixeró, que ha portat, segons el president de FGC, "a quadruplicar la gent que l'utilitzava només per passejar".

Les xifres d'esquiadors que, en lloc de comprar únicament el forfet d'una o altra estació adquireix el del domini conjunt, s'ha disparat també, tot i que encara s'està a l'espera de tancar balanç a final de campanya. "Ara veuen un atractiu per fer aquest pas", assenyala Ricard Font, que considera que aquesta possibilitat d'incorporar nous mercats és també una oportunitat per als hotels de Pirineu.

Font presumeix d'una relació "fantàstica" amb els responsables de Masella i assegura que comparteixen amb ells "estratègies comercials", especialment fora de Catalunya. "Tenim un acord estable per quatre anys i tot es fa respectant sempre que cadascú té les seves particularitats", afegeix abans de puntualitzar que les dues estacions són "complementàries". La temporada en aquest primer any de consolidació acompanya a més en el pla meteorològic, fins al punt que el president d'FGC admet que es pot superar el rècord del 2018, quan la Molina va rebre 376.139 visitants.

Ricard Font detalla factors favorables que poden contribuir a superar aquesta xifra, com que el pont de la Constitució va ser curt i, per tant, molts esquiadors van descartar anar-se'n als Alps, que hi havia neu en aquesta època, que també n'hi va haver per Nadal i que, després, va arribar el temporal Glòria i va deixar uns gruixos que pràcticament garanteixen les condicions fins a Setmana Santa. No obstant això, Font subratlla que totes aquestes dades no aparten els gestors de La Molina de la seva vocació d'"activistes de la lluita contra el canvi climàtic", que confirmen amb diferents apostes per fomentar la sostenibilitat. Una d'elles és la implementació d'un sistema perquè les màquines que trepitgen la neu mesurin els gruixos i calculin on i quan cal posar en marxa els canons, amb el consegüent estalvi d'energia i aigua.

L'objectiu, segons Ricard Font, és reduir el consum energètic i, per això, la setmana que ve arribarà una d'aquestes màquines, però amb motor híbrid com a gran novetat. A més, tota l'estació de la Molina funcionarà la temporada vinent si tiren endavant els plans previstos amb energia solar, i, actualment, la part baixa de la instal·lació ja utilitza biomassa. Font només espera ara que la meteorologia jugui a favor durant la resta de campanya i certificar que la 2019-20 és la millor campanya de la història d'aquestes pistes.