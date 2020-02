Paul Pierce esquia per primera vegada i el seu vídeo es fa viral

Paul Pierce, excampió de l'NBA, no havia esquiat mai. Ho va fer per primer cop fa uns dies, als 42 anys, a Aspen, Colorado. No ho havia pogut fer abans, justifica ell mateix, perquè en estar jugant a l'elit del bàsquet mundial va tenir prohibit durant anys practicar aquest i d'altres esport que el posessin en risc.



L'estrella dels Boston Celtics va penjar les botes l'any 2018 i, per això, ara ja pot gaudir de moltes disciplines més, com l'esquí.



''Coses que no pots fer mentre jugues a la NBA. Hora de provar-les, començant per la primera de la llista'', escriu Pierce en un post al seu compte d'Instagram, acompanyat de diferents vídeos i fotos gaudint de la seva experiència en la neu.



L'experiència de l'exjugador s''ha fet viral, més que per l'estil i la velocitat, pels seus comentaris. "Oh, Déu meu. No em puc creure que no hagi caigut", se'l pot escoltar dient i rient.



Pierce és tot un referent de la superació, amb una trajectòria plena d'esforç i èxits a l'NBA, on va triomfar tot haver de fer front a un capítol fosc en els seus inicis de jugador, quan va rebre 11 punyalades al tòrax i va aconseguir sobreviure.



A continuació pots veure com Paul Pierce fa la seva primera baixada a la neu, el vídeo que s'ha fet viral: