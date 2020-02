Com protegir la teva vista quan practiques esports de neu

Els experts conviden a prioritzar la protecció de la vista a la pràctica dels esports de neu i muntanya especialment en la temporada hivernal, ja que la radiació ultraviolada pot ser fins a vuit vegades més intensa a les pistes d'esquí i provocar problemes i patologies greus en els ulls.

L'altitud pot esdevenir un enemic dels ulls si no prenem les mesures necessàries per protegir-los adequadament, i tenir una bona visió és transcendental en la pràctica esportiva. La majoria dels esports posen al nostre sistema visual al límit de les seves capacitats i portar la millor protecció és indispensable per a la salut dels ulls.

Les condicions lumíniques, sobretot en els esports en exteriors com l'esquí i el snowboard, fan necessari l'ús de filtres específics, especialment entre les 12 i les 16 hores, franja en què es concentra la màxima radiació solar.

"Els dies ennuvolats són molt enganyosos i cal mantenir la mateixa protecció ocular, els núvols no ens protegeixen i deixen passar el 90% de la radiació ultraviolada. L'ús d'ulleres per a la pràctica d'esports d'hivern és indispensable ja que la radiació ultraviolada pot ser fins a vuit vegades més intensa a les pistes d'esquí i augmenta un 10% per cada 1.000 metres d'altitud ", va afirmar el director òptic de Cottet Òptica, Fabio Delgado.

Qualsevol ullera de sol no és vàlida per a protegir-se, ja que el més important és que els vidres tinguin filtres homologats que protegeixin enfront de la radiació ultraviolada. Utilitzar vidres no adequats pot tenir conseqüències pitjors que no utilitzar ulleres, ja que uns vidres foscos que no filtrin la radiació UV fan que la pupil·la es dilati i entre més radiació a l'interior de l'ull.

L'exposició perllongada a les radiacions ultraviolades pot produir lesions de diferent índole des de molèsties oculars, queratitis, conjuntivitis fins a lesions de retina.

En aquest sentit, el vicepresident de Cottet, Alex Cottet, empresa familiar fundada el 1902, ha apuntat que la incidència dels raigs UVA en alta muntanya i amb neu es multiplica per tres, per l'altura, el sol i el reflex de la neu.

"A més, el reflex de llum a la neu arriba majoritàriament des de baix i, per això, és tan important portar ulleres específiques per a la neu, que ens cobreixin adequadament els ulls per protegir l'entrada de llum des de l'exterior", ha comentat.





Graduar les ulleres



La vista és el sentit més important per practicar esquí o surf de neu i la graduació d'ulleres de sol és l'idoni per a no limitar-te i gaudir al màxim sense patir contratemps als ulls.

Així diferents marques disposen d'alternatives per als clients que necessiten ulleres graduades per practicar esports de neu. Es poden utilitzar ulleres de sol esportives o màscares tipus torb que es graduen com qualsevol altra porta mala sort triant el filtre que millor s'adapti a cada usuari.

El nivell de protecció UV del 4 o que filtrin com a mínim el 75% de la radiació ultraviolada són la millor opció. Segons el terreny en el qual estiguem es poden escollir entre diferents colors, ja que ens ajudaran lleument a millorar la nostra qualitat de visió. Hi ha tecnologies o filtres especials per a les ulleres que realcen els colors i contrastos i que permeten veure més detalls a la neu, com són el LST d'Evil Eye, el Pahantom de Bollé o el Prizm d'Oakley, entre d'altres.

Per als aficionats a l'esquí no tan assidus hi ha una altra opció en el cas de considerar no graduar-la màscara. Es diu clip-in o sistema aranya, una muntura sense patilles que s'introdueix dins de la màscara i es fixa gràcies a les seves petites potes.

Aquest sistema no és fix, de manera que es pot utilitzar en altres màscares i, a l'ésser una muntura similar a la de les ulleres de diari, pot corregir tots els defectes visuals i graduacions.

Les lents de contacte també poden usar-se amb ulleres de sol i torb, encara que en aquest cas pot ser que s'hagin de hidratar els ulls regularment, ja que aquestes els poden ressecar alguna cosa.

Els requisits de les màscares d'esquí, segons els experts, és que han de ser lents preferiblement polaritzades i espejadas amb un nivell de protecció UV del 4 o que filtrin com a mínim el 75% de la radiació ultraviolada; compatibles amb l'ús de casc; la graduació de les màscares és la millor opció i evitar portar les ulleres d'ús diari sota.

Així mateix, s'ha de triar models dotats d'un sistema de ventilació i antibaf; les lents intercanviables proporcionen màxima adaptabilitat segons condicions atmosfèriques; el material policarbonat i anti ratllat resistent als impactes és l'idoni, i que siguin envoltants i amb suport de silicona a nas i varetes per a la millor ajustabilitat.