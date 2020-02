La moda del «nordic walking»: els beneficis de caminar amb pals d'esquí

| Arxiu particular

El "nordic walking" (caminar amb l'ajuda de pals d'esquí), tallers saludables i programes de manteniment al poliesportiu seran algunes de les receptes a partir de març en els centres de salut de l'Alfàs del Pi (Alacant), un dels llocs de l'estranger on més noruecs viuen, per als pacients menys actius.

Al voltant de 8.000 noruecs en aquesta localitat i voltants, l'Alfàs del Pi és una de les principals destinacions de segona residència en el món per als noruecs, que compten amb dos col·legis escandinaus, dues residències per a majors de la nacionalitat, una església, un club amb un miler de socis i tota una xarxa de negocis i comerços.

La regidora de Sanitat, la socialista Marisa Cortés, ha informat aquest dimarts que els centres d'atenció primària començaran a prescriure activitat física als pacients per a millorar la salut i benestar en general i, d'aquesta forma, l'Alfàs es convertirà en el primer de la província d'Alacant a receptar l'exercici com a medicament a pacients amb diagnòstic d'inactivitat física, solitud no desitjada o aïllament social.

Aquest projecte de prescripció d'activitat física s'iniciarà al març en el centre de salut de la localitat i des d'abril en el consultori auxiliar de l'Albir, i l'ajuntament posarà a la disposició dels professionals sanitaris, programes municipals d'activitat física i de promoció de la salut perquè puguin ser prescrits als pacients.

A més de "nordic walking", es receptaran tallers saludables i, fins i tot, altres musicals o de manualitats, així com uns altres estrictament esportius per a treballar la resistència cardiovascular, la tonificació muscular, la mobilitat articular i la coordinació.

"L'objectiu final és millorar la salut i la qualitat de vida de les persones a través de l'exercici físic", ha manifestat Cortès, que ha precisat que el projecte es dirigeix especialment "a adults sedentaris o amb el risc de solitud no desitjada o aïllament social".