Baqueira preveu obrir la temporada d'hivern la primera setmana de desembre

En un estiu en què la muntanya ha estat un reclam de salut per a molts visitants, Baqueira Beret ha treballat tant en pistes com en les instal·lacions de restauració, oficines i altres serveis. A la zona de muntanya els tècnics de l'estació han millorat bona part de la producció de neu destacant la finalització de l'estany de Beret que permet assegurar la innivació en una de les parts més populars del domini. Altres treballs que s'han dut a terme sobre el terreny han estat el manteniment de remuntadors, edificis, màquines i pistes que asseguren una obertura a l'inici de la temporada cada vegada més àmplia ja que l'objectiu d'aquest hivern, si les condicions meteorològiques acompanyen, és apropar-se el màxim als 167 km de traçats disponibles al llarg de Baqueira, Beret, Bonaigua i Baciver.

A les zones interiors de restauració, oficines, lloguer de material, entre d'altres. També s'han adaptat les àrees d'atenció al públic per complir amb les mesures sanitàries de protecció de la covid-19. Durant l'estiu ha funcionat l'hotel Montarto aplicant les mesures sanitàries marcades per les autoritats pel que té ja tota la seva infraestructura i la seva operativa preparada per a les mesures contra la pandèmia. L'estació, a més, també ha obert durant el període estival el telecadira del Blanhiblar als visitants. Per la qual cosa s'han establert protocols de distància social i higienització per a l'ús del remuntador que seran replicables a l'hivern a més d'altres mesures a detallar segons marquin els protocols sanitaris dictats per les autoritats.



Millora digital

D'altra banda, s'ha fet un pas important en la digitalització dels tràmits incorporant el BaqueiraPASS a l'app mòbil de Baqueira (disponible en iOS i Android) de manera que podrà recarregar còmodament el forfet evitant passar per oficines. La nova app millora en molts aspectes, com són la geolocalització, un plànol de pistes 3D i la possibilitat de reservar en alguns dels restaurants de l'estació. El BaqueiraPASS és una targeta personal que proporciona als titulars una àrea privada en la qual realitzar les seves gestions. La recàrrega del propi forfet -o el de familiars i amics- pot fer-se per tota la temporada o per dies a preus reduïts i sense haver d'acudir a les taquilles. D'altra banda, aquest hivern també s'introdueix el forfet recarregable que permet als clients que no tinguin BaqueiraPASS recarregar en línia evitant passar per taquilles. El suport gratuït per a aquest producte només caldrà recollir-lo la primera vegada en diferents punts de l'estació o en establiments col·laboradors.

La previsió d'inici de temporada és per a la primera setmana de desembre i la fi de temporada per a la primera setmana d'abril -sempre que les condicions de neu, sanitàries o econòmiques ho permetin-. L'estació segueix posant a disposició dels seus clients al llarg de tota la tardor i hivern la central de reserves online a www.viajes.baqueira.es en la qual es pot contractar tot el necessari per gaudir al màxim de la neu, amb el millor preu garantit.