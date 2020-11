Calendari 2020-2021: Quan obren les estacions d'esquí?

La incertesa que ha creat la covid-19 i les restriccions que s'han aplicat pel govern de la Generalitat han fet que la temporada 2020-2021 d'esquí sigui imprevisible. L'anunci del confinament municipal durant els caps de setmana a Catalunya ha provocat un escenari complicat per al sector de l'esquí, que normalment arrancava el pont de la Puríssima, del 5 al 8 de desembre. El confinament municipal està fixat inicialment fins al dia 7 de desembre i després les restriccions seran comarcals.

S'espera, doncs, que el cap de setmana del 12 i 13 de desembre els ciutadans puguin sortir del seu municipi el cap de setmana i moure's lliurement per la comarca, però es mantindrà la prohibició de sortir i entrar a Catalunya. Precisament per això estacions d'esquí i establiments turístics de les zones de muntanya preveuen un fort impacte en la temporada d'hivern, ja que la majoria de clients provenen d'altres comarques i zones de l'estat.

Tot i les limitacions imposades, moltes de les estacions d'esquí de Catalunya, Andorra i França ja tenen dates provisionals d'obertura. Us en fem un recull:

El calendari provisional d'obertura d'aquesta temporada

Port Ainé : 27 novembre

: 27 novembre Espot Esquí : 27 novembre

: 27 novembre La Molina : 28 novembre

: 28 novembre Les Angles : 28 novembre

: 28 novembre Vallter 2000 : 28 novembre

: 28 novembre Boí Taüll : 28 novembre

: 28 novembre Grandvalira : 4 desembre

: 4 desembre Vallnord - Pal Arinsal : 4 desembre

: 4 desembre Vallnord - Ordino Arcalís : 4 desembre

: 4 desembre Capcir : 5 desembre

: 5 desembre Vall de Núria : 5 desembre

: 5 desembre Baqueira Beret : 11 de desembre

: 11 de desembre Masella : Per determinar

: Per determinar Port del Comte : Per determinar

: Per determinar Porté Puymorens : Per determinar

: Per determinar Tavascan: Per determinar



El pont de la Puríssima significa any rere any l'inici de la temporada de neu, que és fonamental per a aquelles poblacions que depenen turísticament de l'esquí. Aquest és el cas de la comarca de la Cerdanya, que preveu deixar d'ingressar aproximadament uns 3,2 milions d'euros pel pont de desembre a causa de les restriccions. Tal com ja ha explicat aquest diari, això representa el 20% de la facturació de tota la temporada d'hivern. La Cerdanya viu dels segons residents i visitant de l'Àrea Metropolitana i es veu afectada per les restriccions de mobilitat de municipis els caps de setmana. Pistes com la Molina i Masella, que agrupaven al voltant de 50.000 esquiadors altres anys, viuen amb incertesa la temporada 2020-2021.