Les estacions d'esquí catalanes decideixen obrir pistes després del pont

L´Associació Catalana d´Estacions d´Esquí i Activitats de Muntanya ha acordat no obrir pistes fins al 9 de desembre, passat el pont de la Puríssima, per tal d´evitar un efecte crida si les restriccions es relaxen a partir de dilluns.

Pel que fa a les estacions de la Cerdanya, tant Molina com Masella, tenen la previsió d´obrir els remuntadors el proper dimecres, per bé que encara no saben si podran rebre esquiadors del municipi, de la comarca, o d´arreu.

El temporal viscut al Pirineu el cap de setmana passat ha deixat les pistes de les cotes mitjanes i altes amb uns 30 cm de neu, i la dràstica baixada de temperatures dels dies posteriors els ha permès fabricar més neu. A aquesta bona situació de les estacions pel que fa a la pistes, s´hi suma la previsió que al final d´aquesta setmana arriba el Pirineu un nou temporal.

Des de Masella han explicat que l´estació obrirà tant sí com no el dimecres dia 9 amb l´esperança de poder rebre aficionats d´arreu. En tot cas si les autoritats sanitàries espanyoles i catalanes decideixen mantenir la restricció de mobilitat, Masella obrirà per, en primer terme, els veïns dels seus municipis i en segon terme els veïns de Cerdanya si el confinament perimetral se subscriu a la comarca. En aquest cas, l´estació iniciaria una temporada al ralentí, i l´encararia com una preparació per la temporada turística de Nadal, la qual, com tota la resta, queda supeditada a l´evolució de la pandèmia i la desescalada.

Per la seva banda, La Molina també espera obrir el proper dimecres de la mateixa manera que la resta d´estacions que formen part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Molts hotels de la zona estan tancats, a l´espera que l´estació pugui obrir les seves pistes, però preparats per quan arribi aquest moment i poder complir amb les mesures de seguretat referents a la covid-19.

Pel que fa al Port del Comte asseguren que només els falta aconseguir més neu per poder obrir l´estació. El seu director, Albert Estella, apunta que ells obriran tan bon punt hi hagi neu a les pistes, encara que el confinament sigui municipal. Ahir ja van engegar els canons de neu artificial i confien en què la meteorologia acompanyi per poder tenir les pistes preparades a mitjans de la setmana vinent.