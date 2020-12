Masella es planteja obrir el 9 de desembre

Els representants de les cinc estacions d'esquí del Pirineu de Girona afirmen que "estan a punt" per obrir però sense una data concreta per les restriccions de la pandèmia. Masella és l'única que es planteja encara l'obertura el 9 de desembre però no està del tot decidit. Des de FGC, que gestiona Vall de Núria, Molina i Vallter 2000, ho supediten al desconfinament comarcal. "Cal obrir quan toqui i no guanyar un dia o dos", ha dit el seu president Ricard Font en una roda de premsa fet a a Ripoll aquest dijous. El Patronat de Turisme Costa Brava i la resta de representants han destacat que l'esquí és "segur", que s'han pres mesures per evitar cues i que cal que la temporada sigui continuada i sense interrupcions.

L'acte de presentació de la nova temporada d'hivern 2020-2021 al Pirineu de Girona s'ha fet a l'interior de l'església de Sant Pere de Ripoll i també s'ha retransmès en línia. Els representants de les cinc estacions d'esquí han subratllat que ho tenen "tot a punt" per poder obrir, però també han admès que la crisi sanitària ha obligat a endarrerir l'inici. Serà una temporada atípica, han coincidit, que no arrencarà el pont de la Puríssima com altres anys, malgrat tenir gruixos de neu assegurats des del cap de setmana passat.

Aquesta nova temporada està marcada per l'adopció de mesures de prevenció de la covid-19 i la digitalització de serveis per evitar cues, la principal preocupació del sector. Així, des de la Masella s'ha posat en marxa un sistema de control d'accés als remuntadors (el 'forfet mans lliures') i la compra i recàrrega des de casa dels forfets. Des de FGC també han pres mesures, com ara el lloguer en línia de material d'esquí i punts automàtics de recollida de forfets. També han accelerat la velocitat dels telecadires per tal que vagin més ràpid i s'evitin cues mentre s'espera.

Garantir una temporada continuada

Sense tenir encara una data oficial d'obertura i molt pendents de quan es passi de tram de desescalada, tothom ha coincidit que el més important és garantir que la temporada sigui "continuada" i sense interrupcions per una nova onada de la pandèmia. El president del Patronat de Turisme Costa Brava, Miquel Noguer, ha subratllat que cal prioritzat la salut per poder "obrir amb tranquil·litat". I ha admès que el més important és que les xifres de contagis es mantinguin a la baixa, ben al contrari del que passa actualment.

Ha reivindicat que l'esquí és una activitat segura i ha apel·lat la responsabilitat col·lectiva dels visitants. "Si ho endarrerim, ho important és no haver d'escurçar-ho sobtadament el febrer o març i que la temporada sigui llarga", ha remarcat el president de la Diputació de Girona. Una observació que també ha fet el president de FGC, Ricard Font, tot dient que "cal obrir quan toqui" i no fer-ho abans per guanyar uns dies sinó "guanyar la temporada" sense interrupcions i que la gent del territori es pugui guanyar la vida i viure.

Un milió d'usuaris la temporada d'hivern passada

Noguer també ha destacat el milió d'usuaris que les estacions d'esquí gironines van aconseguir la temporada passada, malgrat el tancament sobtat del març. "Hauria estat una campanya extraordinària i superior a les dues anteriors", ha remarcat. Les cinc estacions d'esquí gironines presenten més de 200 quilòmetres de pistes. Ofereixen circuits per a raquetes, esquí nocturn i rutes per practicar esquí nòrdic.

Pel que fa a la temporada d'estiu al Pirineu gironí, hi va haver un 27% menys d'ocupació respecte l'estiu anterior arran de la covid-19. Tot i això la zona va poder salvar la temporada a diferència d'altres zones, com la costa, on la davallada va ser molt més gran.

Celebració del centenari de Teisa i nova campanya turística

Durant l'acte, s'han mostrat imatges de la campanya promocional dirigida a fomentar el turisme de proximitat i la mobilitat sostenible. També s'ha destacat el centenari de l'empresa de transport Teisa, una activitat que va començar amb busos elèctrics i que actualment compta amb una flota de 200 vehicles i més de 300 treballadors. Entre els serveis que dona, també hi ha la connexió amb l'estació Vallter 2000 des de Banyoles. Precisament sis busos d'aquesta companyia portaran vinils promocionals del territori.