Pistes i hotels tancats al Pirineu en un pont de la Puríssima atípic per la covid-19

El Pirineu es prepara per a un pont de la Puríssima atípic al que estem acostumats els darrers anys. I és que aquestes dates suposen, si les condicions meteorològiques ho permeten, el tret de sortida oficial a la campanya d'esquí, però enguany no podrà ser per les restriccions per frenar la pandèmia de la covid-19. Les estacions catalanes ja han anunciat que no obriran fins al 9 de desembre i per aquest motiu, la majoria d'hotels tampoc obriran perquè no hi ha reserves. Mentrestant, des d'Andorra i també les estacions nord-catalanes de l'Alta Cerdanya i el Capcir reclamen unanimitat en l'obertura de l'esquí per no generar més mobilitat transfronterera. El sector s'ha vist obligat a posar les esperances de negoci en la campanya de Nadal.

Els hotelers del Pirineu han vist com les reserves pel pont de la Puríssima no han arribat i molts han optat per no obrir perquè no els surten els números. La mobilitat reduïda no ha ajudat a incentivar les reserves de darrera hora amb les que alguns negocis confiaven. El responsable de l'Hotel Pessets de Sort, Ramon Aytés, creu aquest pont, només pujaran al Pirineu els qui tenen segones residències. El que sí que han notat els hotels és que les reserves s'estan "animant" per les festes de Nadal. Per això, Aytés ha alertat que si es perd la campanya de Nadal, el sector no facturaria el 90% de tot l'hivern, per la qual cosa ha considerat "necessari" que les estacions d'esquí obrin.

Altres negocis vinculats a l'esquí, com són les botigues de venda i lloguer de material, han vist com els seus ingressos també han caigut dràsticament. Jordi Farreny, de la botiga Saorte de Sort assegura que la facturació del novembre li ha baixat un 40%, en un mes que el sector assimila a "l'agost del turisme de neu". Ell també és organitzador de curses oficials d'esquí a Espot i ha lamentat que si no es pot esquiar, serà "la ruïna" per tots els muntanyencs.

"Esperàvem aixecar l'ERTO aquest divendres"

El director d'Altitud Extrem, Xavi Fanlo, empresa que ofereix serveis d'esquí de muntanya i raquetes de neu al Parc d'Aventura de la Molina (Cerdanya), reconeix que viu la situació amb "preocupació". "Estem en ERTO des de l'octubre i esperàvem aixecar-lo aquest divendres", explica. També assegura que els seus vuit treballadors n'estan pendents i hi ha "nerviosisme" perquè tothom "vol i necessita treballar". A més, detalla que, en un any normal, la plantilla arribaria a la quinzena de persones al principi de la temporada. Fanlo és l'únic que no es troba en ERTO i des de fa deu dies ha pogut començar a prestar algun dels serveis de l'empresa.

Pèrdues de 100 milions d'euros a les estacions nord-catalanes

Mentrestant, el fet que les estacions d'esquí situades a l'Alta Cerdanya i el Capcir no puguin obrir fins a mitjans de gener comportarà unes pèrdues de gairebé 100 milions d'euros, sumant l'impacte econòmic que causa a les pistes i el d'activitats vinculades com ara el comerç, la restauració i l'hostaleria. Segons ha explicat el director de l'oficina de turisme de Les Angles, Antonio Martin, l'únic punt fort de la temporada que els queda és el de la setmana blanca del febrer, ja que perden tant el pont de la Puríssima com les festes de Nadal.

Martin ha reconegut que els "fa mal" que les estacions puguin obrir a partir del 9 de desembre i temen que hi hagi amants de l'esport blanc d'aquesta banda del Pirineu que optin per travessar la frontera. "Són clients que passaran davant nostre amb els esquís al cotxe i passaran de llarg" ha afirmat, tot detallant que el govern francès ha dit que els que ho facin hauran de fer una quarantena en tornar al país. En aquest sentit, creu que caldria unificar una data d'obertura a escala europea, però es mostra resignat davant la possibilitat que això no sigui així.

Andorra encara no sap quan obriran

Per la seva banda, el govern d'Andorra no ha pres encara una decisió sobre la data d'obertura de les estacions d'esquí. El ministre portaveu de Principat, Èric Jover, ha explicat que els contactes amb els països veïns i el sector de la neu són "molt intensos". També ha reconegut que la temporada d'hivern és un element "important" tant per al teixit econòmic del país com per la mobilitat que es genera i que Andorra també és present en l'activitat diplomàtica on s'està parlant d'aquesta qüestió. El segons el departament d'Estadística andorrà, les xifres de contractacions de temporers fins al 24 de novembre han caigut un 74,8% en relació amb les pistes d'esquí. La mobilitat entre Catalunya i el Principat no es podria recuperar fins al tram tres de la desescalada, previsiblement a partir del 21 de desembre. Tot i això, s'està treballant a veure si és possible avançar-la assimilant als residents andorrans als veïns de l'Alt Urgell.

El president de FGC, Ricard Font, ha dit pel que fa a la planificació de les obertures a França, Itàlia o Alemanya que cada zona té les seves particularitats. "L'aproximació que fan Merkel o Macron respecte a la situació de l'esquí passa per la mobilitat" i les activitats complementàries i no pas de l'esquí. Font diu que no han parlat amb representants d'aquests països ni tampoc d'Andorra ni Aragó.

Al Ripollès, molt pendents dels visitants barcelonins

Les estacions d'esquí gironines, Vallter 2000 i Vall de Núria, es resignen a començar la temporada més enllà del pont de la Puríssima tot i tenir gruixos de neu importants. Han rebut l'anunci d'obertura a partir del 9 de desembre sense eufòria i són conscients que la massa important de visitants, sobretot els de Barcelona, ja no arribarà fins Nadal. "Si no venen les escoles, no solen venir particulars entre setmana", afirma la directora de l'Escola d'Esquí Núria, Núria Riu. Actualment no tenen cap reserva per aquest mes i el gener està "tot a l'aire" i molt pendents de la pandèmia. El cap de setmana, tampoc creuen que hi hagi una gran afluència de públic comarcal.

Malgrat les incerteses, tenen una plantilla d'una vintena de treballadors pendents de l'inici de temporada per donar servei com més aviat millor. No han fet un ERTO perquè des de març ja els va enganxar gairebé tancant la temporada. Aquests mesos han tirat d'estalvis i desitgen poder tenir una temporada amb "continuïtat".

Una obertura "progressiva" i amb responsabilitat

FGC subratlla que no obrir aquest cap de setmana ni el 7 i 8 de desembre és un exercici de "responsabilitat" i que cal fer una "obertura progressiva" amb visitants de tot el territori entre setmana i comarcal des de divendres a diumenge. Ricard Font apunta que la pandèmia obliga a fer una bona gestió de l'afluència de visitants i evitar el mínim de cues possibles. "Això és el que ens preocupa", remarca i també recorda que l'esquí és una activitat a l'aire lliure on no hi ha limitacions de covid.

Només un 15% de venda anticipada de forfets respecte a la temporada passada

Pel que fa a la venda anticipada de forfets, la xifra és molt petita – un 15% respecte a la temporada passada - donada la incertesa del moment. Un fet que tampoc neguiteja FGC perquè el que volen és donar una bona arrencada i amb plenes garanties. Preveuen que enguany hi haurà més demanda per dies i no tant per temporada. Així, s'han flexibilitzat les condicions de cancel·lació de reserves per donar més facilitats.