Ferrocarrils de la Generalitat construirà un ascensor al telefèric de Vall de Núria

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitat les obres per construir un ascensor que permetrà accedir al Telefèric Coma del Clot de la Vall de Núria (Girona). Així, l'estació quedarà totalment adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

L'ascensor es construirà a l'edifici de l'estació inferior del telefèric, un espai rectangular que compta amb tres plantes. L'elevador connectarà la planta baixa, que està a nivell de l'andana del tren cremallera que ve de Ribes o Queralbs (Girona), amb l'última planta, des de la qual s'accedeix al telefèric Coma del Clot. El telefèric Coma del Clot ha estat actiu des del passat mes de febrer, després d'un complet procés de renovació, quan l'antic telecabina va arribar al final de la seva vida útil.

La cabina serà d'1,40 x 1,70 metres, pesarà uns 9.000 quilos aproximadament i tindrà una capacitat de 13 persones. L'elevador tindrà un recorregut de 7 metres per connectar les dues plantes. A més, la porta serà més ampla per permetre el pas de mercaderia per proveir l'alberg situat al Pic de l'Àliga.