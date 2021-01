El confinament aboca l'esquí als ERTO

La Cerdanya i el Pirineu veuen complir-se de mica en mica els pitjors auguris que es plantejaven al mes d'octubre, amb el sector de l'esquí, el gran motor de l'economia local, totalment aturat. El confinament municipal que ha decretat la Generalitat per deu dies de moment, fins al dia 17, ha convertit les estacions d'esquí en equipaments sobredimensionats per al públic que hi pot anar. Els responsables de les estacions i de les escoles d'esquí esperen que la situació canviï en les pròximes setmanes i han avisat que la indústria turística de l'esquí és totalment inviable per a només el públic local i els esquiadors federats dels clubs. Des del dia 7, les pistes de la Molina i Masella són pràcticament buides, sense aficionats i pocs treballadors que han evitat l'ERTO general tement el pitjor: una temporada en blanc.

Davant d'aquesta situació, bona part de les estacions, escoles d'esquí, comerços, restaurants i hotels de la Cerdanya han reprès els ERTO i han enviat a casa els treballadors, que aquests dies passegen pels pobles de la vall sense activitat ni tenen la possibilitat de canviar de sector perquè l'aturada és total. Els responsables de l'estació de Masella han explicat que «la perspectiva del confinament municipal ens agreuja la situació. Valorat des del punt de vista socioeconòmic, la situació és pèssima. És un important revés econòmic per a Masella, per als seus proveïdors, per al sector de l'esquí i per a l'economia de la Cerdanya en general». Amb tot, des de Masella han apuntat que «entenem la gravetat de la situació i ara cal fer prevaler la salut de les persones, si bé és una situació molt difícil per a la sostenibilitat de l'empresa, per al personal i per a l'economia de la Cerdanya». L'estació s'ha vist obligada a demanar ajudes públiques: «Masella és l'estació privada de Catalunya que menys ha treballat durant les festes, pel tancament perimetral de la Cerdanya.

Gairebé tota la resta de les estacions d'esquí alpí catalanes són de titularitat pública i depenen, directament, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Això fa que Masella, en aquest moment crucial de la facturació de la temporada, es manté oberta a compte dels recursos propis. És per aquest motiu que Masella emprèn totes les accions per demanar ajuts a l'administració per tal de garantir la seva viabilitat». Tant és així que ja ha fet un ERTO parcial al 40% de la plantilla amb el compromís que, si la situació es normalitza, restablirà els llocs de treball «de seguida».

Pel que fa a la Molina, l'estació també continua oberta, però amb serveis mínims. La impossibilitat de poder anar a esquiar de la immensa majoria d'aficionats ha despertat el recel dels abonats de les dues estacions, que temen haver pagat un preu alt pels dies que hi podran esquiar. En aquest sentit, Ferrocarrils ha exposat que «les estacions de muntanya de FGC seguiran obertes al públic a partir del dia 7. És previsible una adequació del servei per adaptar-lo a la demanda prevista. Les persones que hagin adquirit forfets i bitllets a les estacions de muntanya amb data d'utilització a partir del dia 7 de gener i que no en puguin gaudir per les restriccions a la mobilitat, caldrà que es posin en contacte amb el departament d'atenció al client de l'estació per a la gestió de la cancel·lació de les seves reserves». La Molina gestiona l'estació adaptant-se sobre la marxa a la situació de pandèmia, mirant d'anar incorporant de mica en mica la totalitat del personal que treballa a les pistes, bona part del qual pertany a empreses externes que tenen concedits els serveis complementaris com ara la restauració.