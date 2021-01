Les estacions d'esquí seguiran obertes tot i mantenir-se catorze dies més el confinament municipal

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, ha dit que les estacions d'esquí gestionades per FGC seguiran obertes tot i haver-se allargat el confinament municipal dues setmanes dies més. Font ha explicat que aquesta decisió s'hauria de prendre de manera consensuada entre les estacions d'esquí públiques i les privades i ha afegit que, de la mateixa manera, que es va fer amb l'obertura es farà amb el tancament i totes ho faran el mateix dia. Mentre només poden anar a esquiar els veïns del municipi d'una estació d'esquí, els operaris segueixen tractant la neu per tenir les pistes en condicions quan es passi a confinament comarcal i més gent pugui anar a esquiar.

Font ha fet aquestes declaracions des de la Pobla de Segur (Pallars Jussà) on ha visitat les obres de millora de l'entorn de l'estació. El president de FGC ha recordat que aquest estiu la línia de tren La Pobla-Lleida ja disposarà d'un tercer comboi. Aquest nou tren ha de permetre disposar de material de reserva o de reforç per fer front a diferents eventualitats conseqüència de les revisions dels altres dos combois o avaries. D'aquesta manera es garantirà que el servei no quedi interromput. El nou comboi també ha de permetre doblar el servei en moments puntuals de màxima demanda.

Durant la visita al voltant de l'estació, Font ha valorat positivament la integració d'aquest espai a la localitat i la potenciació del transport públic que des d'aquest punt es fa.

L'Ajuntament ha urbanitzat la zona compresa entre l'andana i l'Avinguda de l'Estació, amb la inclusió d'un aparcament per a facilitar l'intercanvi modal amb capacitat per 18 cotxes. Amb aquestes obres de millora l'estació compta amb un nou espai, anomenat 'El Moll de la Pobla', per a valorar el patrimoni històric ferroviari de la línia i la seva contribució al territori. Les actuacions s'han fet en prop de 1.700 m2 de terreny adjacent a l'estació cedits per FGC i han suposat una inversió d'uns 100.000 euros.

A aquesta zona, l'Ajuntament ha habilitat una zona d'aparcament i ha museïtzat, amb peces antigues l'entorn de l'estació. Aviat està previst habilitar un hangar per ubicar-hi el Museu dels Raiers. L'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, ha dit que d'aquesta manera els visitants que arriben a la Pobla amb tren, ja tenen un punt d'interès a tocar a l'estació. Des d'aquest punt també és potenciar la mobilitat sostenible amb tren o bicicleta de muntanya, i d'aquí la importància de la creació de la zona d'aparcament integrada a la població.